Правекс-Банк

Додано: Сер 21 лип, 2021 10:26

vovareuckij написав: cohan что имеется в виду? Если в других банках уже есть три и более кредиток, то тут не дадут лимит? cohan что имеется в виду? Если в других банках уже есть три и более кредиток, то тут не дадут лимит?

Не факт, но есть достаточно высокая вероятность такого исхода.У меня на момент оформления кредитки Правэкс уже было 3 кредитки в других банках (на самом деле больше, но в УБКИ отображались только 3). В отделении сказали, что могут не дать из-за того, что у меня уже есть 3 кредитки и предложили убрать лимит в другом банке. В итоге кредитный лимит установили, хотя с лимитами в других банках я ничего не делал. Но, как написал,, лимит тут особого смысла не имеет, разве что чтобы был. Лично я оформлял здесь платиновую карту исключительно ради возможности оформить детскую платиновую карту для использования аэропортовских сервисов ребенком. Кроме того, 2 раза покупал годовую туристическую страховку, которая тут по партнерской цене выходит заметно дешевле покупки в страховых.