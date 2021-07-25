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Обслуговування в українських
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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 234235236237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:36

Re: Правекс-Банк

  maxim2014 написав:Просто если раньше было:
UAH -> USD -> EUR

Вроде было
UAH -> EUR
EUR -> EUR
А сейчас будет
UAH -> USD -> EUR
EUR -> USD -> EUR
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:44

  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:Просто если раньше было:
UAH -> USD -> EUR

Вроде было
UAH -> EUR
EUR -> EUR
А сейчас будет
UAH -> USD -> EUR
EUR -> USD -> EUR

насколько я помню - там вроде все банки (кроме пары исключений) конвертили в евро через бакс (бакс по своему курсу, в евро с бакса уже по курсу ПС). Но то не столь важно...

Интересно какие теперь курсы будут использоваться вот в этой конвертации:
EUR -> USD -> EUR
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:54

Re: Правекс-Банк

  maxim2014 написав:насколько я помню - там вроде все банки (кроме пары исключений) конвертили в евро через бакс (бакс по своему курсу, в евро с бакса уже по курсу ПС). Но то не столь важно...

Мне казалось, что наоборот.

  maxim2014 написав:Интересно какие теперь курсы будут использоваться вот в этой конвертации:
EUR -> USD -> EUR

Для примера, вот так описывает процесс Юнекс. Деталей там мало, но подозреваю, что первая конвертация идет по МПС, а дальше уже по курсу банка.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:39

ingtrans

Отже, відтепер немає нагальної необхідності відкривати розрахункові рахунки у євро - більш вигідно буде мати рахунки у доларах США.

Народ не перестает деждать евро. Выдавливают уже как могут :(
maxim2014
 
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