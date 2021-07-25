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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:36
maxim2014 написав:
Просто если раньше было:
UAH -> USD -> EUR
Вроде было
UAH -> EUR
EUR -> EUR
А сейчас будет
UAH -> USD -> EUR
EUR -> USD -> EUR
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:44
ingtrans написав: maxim2014 написав:
Просто если раньше было:
UAH -> USD -> EUR
Вроде было
UAH -> EUR
EUR -> EUR
А сейчас будет
UAH -> USD -> EUR
EUR -> USD -> EUR
насколько я помню - там вроде все банки (кроме пары исключений) конвертили в евро через бакс (бакс по своему курсу, в евро с бакса уже по курсу ПС). Но то не столь важно...
Интересно какие теперь курсы будут использоваться вот в этой конвертации:
EUR -> USD -> EUR
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maxim2014
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:54
maxim2014 написав:
насколько я помню - там вроде все банки (кроме пары исключений) конвертили в евро через бакс (бакс по своему курсу, в евро с бакса уже по курсу ПС). Но то не столь важно...
Мне казалось, что наоборот.
maxim2014 написав:
Интересно какие теперь курсы будут использоваться вот в этой конвертации:
EUR -> USD -> EUR
Для примера, вот так
описывает процесс Юнекс. Деталей там мало, но подозреваю, что первая конвертация идет по МПС, а дальше уже по курсу банка.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:39
ingtrans
Отже, відтепер немає нагальної необхідності відкривати розрахункові рахунки у євро - більш вигідно буде мати рахунки у доларах США.
Народ не перестает деждать евро. Выдавливают уже как могут
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