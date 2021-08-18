Правекс-Банк

Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.
Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння? Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!
Єдине, що не дуже подобається - дуже мало відділень. Це мінсус, якщо є бажання вибрати банк, як основний, наприклад, перевести туди зарплатну картку або відкрити рахунок ФОП. А так - обслуговування відмінне (щоправда, я там тільки через персональног оменеджера працюю). Умови пакетів, рівень карток, тарифи - більш ніж прийнятні, високі ліміти для СЕП з мобільного застосунку, непоганий курс. Щодо іпотеки - одні з найкращих умов (кращі можуть бути під конкретні програми забудовників з банками).
Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.
Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння? Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!
Єдине, що не дуже подобається - дуже мало відділень. Це мінсус, якщо є бажання вибрати банк, як основний, наприклад, перевести туди зарплатну картку або відкрити рахунок ФОП. А так - обслуговування відмінне (щоправда, я там тільки через персональног оменеджера працюю). Умови пакетів, рівень карток, тарифи - більш ніж прийнятні, високі ліміти для СЕП з мобільного застосунку, непоганий курс. Щодо іпотеки - одні з найкращих умов (кращі можуть бути під конкретні програми забудовників з банками).
А в чем минус? -- я вот попробовал вспомнить: сколько раз я отделение посещал за последний год -- оказалось ни разу -- даже при открытии все документы курьер привез... И, в принципе, отделения по городу таки раскиданы -- можно и "условно поблизости" найти -- в отличии от того же ПроКредит-а.