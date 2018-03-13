Надам гроші в борг під відсотки

Кредит наличными до 300 000 грн. без залога и без предоплат!
Лучшие условия кредита без залога!
Требования:
- Только Киев и Киевская область.
- Возраст от 21 до 70 лет.
- Паспорт, идентификационный код.
- Наличие официального дохода НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Условия кредитования:
Годовая ставка по кредиту: от 28%.
Срок кредитования – от 1 месяца до 5 лет.
Погашение кредита — ежемесячно равными суммами.
Досрочное погашение без ограничений, штрафов и переплат.
Вы получаете деньги максимально быстро и на самых выгодных для Вас условиях.
Индивидуальный подход к каждому!
Звоните!
227-01-06
050-187-97-27