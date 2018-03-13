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Надам гроші в
борг під відсотки

Надам гроші в борг під відсотки
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:42

Re: Надам гроші в борг під відсотки

Кредит наличными до 300 000 грн. без залога и без предоплат!

Лучшие условия кредита без залога!

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- Только Киев и Киевская область.
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- Паспорт, идентификационный код.
- Наличие официального дохода НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

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Годовая ставка по кредиту: от 28%.
Срок кредитования – от 1 месяца до 5 лет.
Погашение кредита — ежемесячно равными суммами.
Досрочное погашение без ограничений, штрафов и переплат.

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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:56

І я заинтересовалась напишите на почту
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З нами з: 13.03.18
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  #<1 ... 141142143144
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