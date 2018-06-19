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Надам гроші в борг під відсотки
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Сер 24 січ, 2018 11:42
Кредит наличными до 300 000 грн. без залога и без предоплат!
Лучшие условия кредита без залога!
Требования:
- Только Киев и Киевская область.
- Возраст от 21 до 70 лет.
- Паспорт, идентификационный код.
- Наличие официального дохода НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Условия кредитования:
Годовая ставка по кредиту: от 28%.
Срок кредитования – от 1 месяца до 5 лет.
Погашение кредита — ежемесячно равными суммами.
Досрочное погашение без ограничений, штрафов и переплат.
Вы получаете деньги максимально быстро и на самых выгодных для Вас условиях.
Индивидуальный подход к каждому!
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Додано: Вів 13 бер, 2018 22:56
І я заинтересовалась напишите на почту
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Додано: Пон 09 кві, 2018 09:21
Godin написав:
Быстрый займ от часного кредитора, выдаю в максимально быстрые сроки.
093-41-46-137 Алексей
Скажите пожалуйста Вы ещё даете займ?заранее спасибо
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Додано: Сер 11 кві, 2018 08:57
Доброго дня. Необхідно 30 тис грн на пів року - рік під розписку. Працюю офіційно. Пишіть на електронну адресу savcenkoviktoria@gmail.com
. завчасно вдячна
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satellite
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:26
Кредит от частного инвестора под залог квартиры, дома, офиса!
Условия кредитования под залог недвижимости:
Сумма кредита: от 100 000 до 10 000 000 грн.
Валюта кредитования: гривна, доллар, евро.
Ставка по кредиту: от 1,5% в месяц от размера кредита.
Размер кредита: до 80% от стоимости залога.
Срок кредитования: от 1 до 120 месяцев.
Срок принятия решения по кредиту: 2 часа.
Наличие официальных доходов: не обязательно.
Возможность досрочного погашения: без ограничений, без штрафных санкций.
Виды залога: квартира, дом, офис, автомобиль.
Расположение залога: Киев, Киевская область до 30 км.
При наличии хорошего залога - также все областные центры.
Гарантия выдачи кредита: 99,99%.
Звоните!
(044) 227-01-06
050-187-97-27
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Kredits
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:00
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dimichmelnichuk
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:10
Нужно 100000гр. На 24 месяца 5 процентов в месяц, тело (50 %) через 12 месяцев, все кредиты свисти в один, просрочек за последние 10 лет НЕТ, пишите на почту alexpuh33@gmail.com
Днепропетровская обл.
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sek500i
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