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Надам гроші в
борг під відсотки

Надам гроші в борг під відсотки
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 11:42

Re: Надам гроші в борг під відсотки

Кредит наличными до 300 000 грн. без залога и без предоплат!

Лучшие условия кредита без залога!

Требования:
- Только Киев и Киевская область.
- Возраст от 21 до 70 лет.
- Паспорт, идентификационный код.
- Наличие официального дохода НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Условия кредитования:
Годовая ставка по кредиту: от 28%.
Срок кредитования – от 1 месяца до 5 лет.
Погашение кредита — ежемесячно равными суммами.
Досрочное погашение без ограничений, штрафов и переплат.

Вы получаете деньги максимально быстро и на самых выгодных для Вас условиях.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:56

І я заинтересовалась напишите на почту
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:21

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Скажите пожалуйста Вы ещё даете займ?заранее спасибо
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:57

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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:26

Re: Надам гроші в борг під відсотки

Кредит от частного инвестора под залог квартиры, дома, офиса!

Условия кредитования под залог недвижимости:
Сумма кредита: от 100 000 до 10 000 000 грн.
Валюта кредитования: гривна, доллар, евро.
Ставка по кредиту: от 1,5% в месяц от размера кредита.
Размер кредита: до 80% от стоимости залога.
Срок кредитования: от 1 до 120 месяцев.

Срок принятия решения по кредиту: 2 часа.
Наличие официальных доходов: не обязательно.
Возможность досрочного погашения: без ограничений, без штрафных санкций.
Виды залога: квартира, дом, офис, автомобиль.

Расположение залога: Киев, Киевская область до 30 км.
При наличии хорошего залога - также все областные центры.

Гарантия выдачи кредита: 99,99%.

Звоните!
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050-187-97-27
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:00

Мне нужно dimichmelnichuk@gmail.com
dimichmelnichuk
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:10

Re: Надам гроші в борг під відсотки

Нужно 100000гр. На 24 месяца 5 процентов в месяц, тело (50 %) через 12 месяцев, все кредиты свисти в один, просрочек за последние 10 лет НЕТ, пишите на почту alexpuh33@gmail.com Днепропетровская обл.
sek500i
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:37

Re: Надам гроші в борг під відсотки

Шановні, а чим вам кредити в банках не підходять?
приємний маніяк
 
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