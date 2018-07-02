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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Пон 11 чер, 2018 07:57
Re: Дам свои деньги под проценты без залога и предоплаты
Тема еще актуальна, деньги для займа еще есть.
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:13
misha1981 Михаил, приветствую. Разместим ваши деньги на наших условиях.
Доходность - 3-10% в месяц. Валютный арбитраж. Задавайте вопросы.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:10
Re: Надам гроші в борг під відсотки
Нужно 100000гр. На 24 месяца 5 процентов в месяц, тело (50 %) через 12 месяцев, все кредиты свисти в один, просрочек за последние 10 лет НЕТ, пишите на почту alexpuh33@gmail.com Днепропетровская обл.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:37
Re: Надам гроші в борг під відсотки
Шановні, а чим вам кредити в банках не підходять?
Додано: Нед 01 лип, 2018 04:38
Re: Дам свои деньги под проценты без залога и предоплаты
Сумма сейчас до 200000 гривен
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:41
Re: Надам гроші в борг під відсотки
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