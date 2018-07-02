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Надам гроші в
борг під відсотки

Надам гроші в борг під відсотки
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:32

Pensik Звоните +380938557538 Миша
misha1981
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:35

Процентная ставка от 3 процентов в месяц, зависит от суммы займа.
misha1981
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:57

Re: Дам свои деньги под проценты без залога и предоплаты

Тема еще актуальна, деньги для займа еще есть.
misha1981
 
Повідомлень: 8
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:13

misha1981 Михаил, приветствую. Разместим ваши деньги на наших условиях.
Доходность - 3-10% в месяц. Валютный арбитраж. Задавайте вопросы.

http://gas.financial/charge_rates
babaloo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:10

Re: Надам гроші в борг під відсотки

Нужно 100000гр. На 24 месяца 5 процентов в месяц, тело (50 %) через 12 месяцев, все кредиты свисти в один, просрочек за последние 10 лет НЕТ, пишите на почту alexpuh33@gmail.com Днепропетровская обл.
sek500i
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 06:44

babaloo Доброе утро звоните +380938557538 я все расскажу.
misha1981
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:37

Re: Надам гроші в борг під відсотки

Шановні, а чим вам кредити в банках не підходять?
приємний маніяк
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:45

Обьявление актуально звоните +380938557538
misha1981
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 04:38

Re: Дам свои деньги под проценты без залога и предоплаты

Сумма сейчас до 200000 гривен
misha1981
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:41

Re: Надам гроші в борг під відсотки

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