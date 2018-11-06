Надам гроші в борг під відсотки

Додано: Вів 21 сер, 2018 11:00

Общался с misha1981 - оставил двузначное впечатление, больше негативного.



Есть 2 варианта направления:

1. Либо к нему подъезжать в Харьков и оформлять через его нотариуса. Причем хочет быстро буквально на завтра-послезавтра, что странно, т.к. объявления обновляются уже неделю. Т.е. такая спешка явно не к чему.

2. Либо делать предварительную оплату его нотариусу на 1600 грн и он переведет деньги.

Естественно, 2 пункт сразу вычеркнул, т.к. таких предложений на рынке сотни и доверять им нельзя. В ответ человек ответил, что если я ему не доверяю, то как он может доверять мне и дал отказ. Логика удивительная: у меня нет никаких гарантов, что неизвестный на форуме не шарлатан, а у него расписка/договор, суды, коллекторы и еще куча рычагов давления, но, конечно, я не отдам ему деньги.

Вообщем доверять человеку или нет - решайте сами, но поведение странное.