Надам гроші в борг під відсотки

Общался с misha1981 - оставил двузначное впечатление, больше негативного.
Есть 2 варианта направления: 1. Либо к нему подъезжать в Харьков и оформлять через его нотариуса. Причем хочет быстро буквально на завтра-послезавтра, что странно, т.к. объявления обновляются уже неделю. Т.е. такая спешка явно не к чему. 2. Либо делать предварительную оплату его нотариусу на 1600 грн и он переведет деньги. Естественно, 2 пункт сразу вычеркнул, т.к. таких предложений на рынке сотни и доверять им нельзя. В ответ человек ответил, что если я ему не доверяю, то как он может доверять мне и дал отказ. Логика удивительная: у меня нет никаких гарантов, что неизвестный на форуме не шарлатан, а у него расписка/договор, суды, коллекторы и еще куча рычагов давления, но, конечно, я не отдам ему деньги. Вообщем доверять человеку или нет - решайте сами, но поведение странное.
Людина викликала лишень негатив. На питання толком не відповідав, на словах лише була страховка, яка коштує 1800 грн і її треба зробити наперед. При зустрічі ніяк) Звичайний аферюга. Бантик таких на форумі.
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