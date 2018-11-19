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Надам гроші в
борг під відсотки

Надам гроші в борг під відсотки
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  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Вів 21 сер, 2018 11:00

Общался с misha1981 - оставил двузначное впечатление, больше негативного.

Есть 2 варианта направления:
1. Либо к нему подъезжать в Харьков и оформлять через его нотариуса. Причем хочет быстро буквально на завтра-послезавтра, что странно, т.к. объявления обновляются уже неделю. Т.е. такая спешка явно не к чему.
2. Либо делать предварительную оплату его нотариусу на 1600 грн и он переведет деньги.
Естественно, 2 пункт сразу вычеркнул, т.к. таких предложений на рынке сотни и доверять им нельзя. В ответ человек ответил, что если я ему не доверяю, то как он может доверять мне и дал отказ. Логика удивительная: у меня нет никаких гарантов, что неизвестный на форуме не шарлатан, а у него расписка/договор, суды, коллекторы и еще куча рычагов давления, но, конечно, я не отдам ему деньги.
Вообщем доверять человеку или нет - решайте сами, но поведение странное.
fyrrionz
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Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2018 10:07

З приводу Михайла

Людина викликала лишень негатив.
На питання толком не відповідав, на словах лише була страховка, яка коштує 1800 грн і її треба зробити наперед. При зустрічі ніяк)
Звичайний аферюга. Бантик таких на форумі.
lepeshkowin
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:33

Re: Надам гроші в борг під відсотки

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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:19

Re: Надам гроші в борг під відсотки

Кредит под залог недвижимости без скрытых платежей! 1,5% в месяц за 2 часа!
Финансовая Компания «UniGroup» предлагает кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости, расположенной в Киеве или в Киевской области до 40 км.
Ставка по кредиту 1,5% в месяц.
Срок кредитования может достигать до 10 лет, с правом пролонгации или досрочного погашения без штрафных санкций.
Каждый месяц оплачиваются только проценты, в конце срока действия договора Вы оплачиваете тело кредита. Так же возможно частичное, помесячное погашение тела кредита.
Сумма кредита от 30 000 грн до 50 000 000 грн. Получение денег возможно в евро, долларах или гривнах.
Рассмотрение объекта занимает 15 минут. Время оформления кредита занимает до 2 часов, в день обращения.
Кредит оформляется по договору займа и ипотеки у нотариуса.
Наличие задолженности по коммунальным платежам, а также кредитная история не будут препятствовать оформлению кредита. Так же мы не требуем справку о доходах.
Кредит выдается без предварительных оплат и страховок. Услуги нотариуса оплачиваются по факту сделки.
При необходимости, мы готовы Вам предоставить кредитный договор для предварительного ознакомления и согласования с Вашим юристом.
Получение кредита под залог недвижимости в Финансовой Компании «UniGroup», на сегодняшний день является оптимальным вариантом решения финансовых вопросов, связанных с крупными денежными суммами.
Фиксированная ставка, срок выдачи и сумма будут прописаны в договоре. Именно благодаря прозрачности сделки, скорости оформления заявки и соблюдению всех законодательных норм, клиенты обращаются в компанию «UniGroup» за ссудой.
Мы обеспечиваем полную конфиденциальность наших клиентов.
Мы задаем минимум вопросов и не афишируем никакую информацию о клиентах.
Личная информация, полученная от клиента, используется только в порядочных и достойных целях, ведь мы ценим ваше доверие.
Для того что бы получить кредит в финансовой компании «UniGroup» Вам необходимо всего лишь позвонить по указанным контактам, написать в вайбер или на электронную почту. Кредитный эксперт свяжется с Вами в течение нескольких минут для уточнения деталей, после чего назначит удобное для Вас время для подписания кредитного договора.
Больше информации на сайте компании
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Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 13:20

misha1981 Интересуют срочно детали сотрудничества femmefatal90@gmail.com
femmefatal90
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 07:41

инветициии

скажите под какаие проценти даете или наб 0636363996
Yorok78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 05:12

Отвечу на все вопросы по телефону 0962984438.Напоминаю минимальная сумма займа от 10 000 гривен до 300 000 без залога сумма выше рассмотрю только под залог недвижимости ( Квартиры дома пол дома гостинки ) и авто.Авто оценю до 30% от стоимости.Гаражи земли погреба не предлагать.
misha1981
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:14

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