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Надам гроші в
борг під відсотки

Надам гроші в борг під відсотки
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:19

  an-lider написав:ПРЕДОСТАВЛЮ КРЕДИТ ОТ ЧАСТНОГО ЛИЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ

Здравствуйте, на каких условиях вы выдаете кредит?
katya22122017
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:05

Хто надасть позику під заставу земельної ділянки?

Цікавить позика в розмірі 100000грн. Готовий закласти земельну ділянку під забудову площею 0,163га. Ділянка знаходиться 15км від м. Львів
romami
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:03

Візьму позику 50000тис.гривень під процент і розписку на 12місяців на картку
malinnik_olesya
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2019 08:17

доброго дня потрібно 75000 грн.ваші умови
fedortaras96
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 15:24

Допоможіть,чи можна оформити 4000дол,згідна на будь які умови,потрібно терміново
+380954014519
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 23:00

Позичте

Потрібні срочно гроші під проценти і розписку 12 тис на 2 роки allakovalchuk1804@gmail.com
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:51

візьму 35 тисяч на рік

візьму 35 тисяч гривень на рік.прохання шахраїв не турбувати(я не видусь на онлай предоплати)шукаю реальну людину.sanuch123111@gmail.com
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:31

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З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 22:51

Здравствуйте,какие условия? sashamaks12345@ukr.net

  misha1981 написав:Здравствуйте.Выдам деньги под проценты от 10000 гривен работаю по всей Украине без залога.От заемщика требуется паспорт код нотариальное оформление.+380938557538 Михаил
sashamaksim077777
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