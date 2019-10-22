Надам гроші в борг під відсотки

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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:25
Позика
Додано: Суб 05 жов, 2019 23:55
добрий день. потрібні гроші в борг 150000 тис. грн. під розписку завірену нотаріально.можу надати паспотр та код терміном від 1 до 3 років. м. Львів мій номер 0992956975
Додано: Нед 06 жов, 2019 14:16
позика
Доброго дня!Потрібна позика під проценти у сумі 5000дол з завіркою у нотаріуса. На термін 1рік. писати на dariusz@i.ua
Додано: Вів 08 жов, 2019 16:47
Инвестиции
Дмитрий InvestFund
Добрый день,
уточните какие возможны суммы и условия.
Владислав.
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:30
misha1981 доброго дня. залізла у величезні борги в мфо. потрібна позика 150000 грн на 5-6 років. працюю офіційно. проживаю у рівненській області. допоможіть, якщо можете
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:47
Re[4]: Займ
sashamaksim077777 ДОБРОГО ДНЯ..
МАЮ ЗАСТАВУ БУДИНОК. АВТО. 10000 ДОЛ
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:43
viralijgor Можу запропонувати приватну позику. Електронна пошта для зв'язку maxim.boiko98@gmail.com
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