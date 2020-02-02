Надам гроші в борг під відсотки

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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:50
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:49
Нужна сумма в 10000$
Нужна сумма в 10000$ без залога, без оплат, под любой процент и на максимальный срок serhii.fedotov@gmail.com
Додано: Суб 11 січ, 2020 01:55
Нужен частный займ 100-200 тыс грн
Нужен частный займ или реальный кредитный донор для получения 100-200 тыс грн сроком на 1-2 года под адекватные % с возможностью досрочного погашения без штрафов и тд.
Киев.
Кто реально может помочь, свяжитесь пожалуйста,
Почта: proton.st@protonmail.com
Номер телефона напишу уже в личной переписке, что бы не светить для разных мошенников.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:23
Доброго дня я хотіла взяти кредит під процент
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:34
annapaselska6 Напишіть мені на пошту maxim.boiko98@gmail.com
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:55
Кредит
Д день потрібен кредит 25000oksanaruban197@gmail.com
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