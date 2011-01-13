|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 31 жов, 2012 20:21
Re: Сбой платежей в LiqPay (Приват) 15-17 октября
в середине сентября оплатил коммуналку при помощи сайта
Додано: Сер 31 жов, 2012 21:51
Интересно, как они с такой работой сервиса собираются запускать мобильные платежи?
Додано: П'ят 09 лис, 2012 10:00
отпустило. деньги пришли.
Но вопрос все равно актуален: кто исполняет функции надзора над Ликпей?
Додано: Вів 13 лис, 2012 09:17
Re: Сбой платежей в LiqPay (Приват) 15-17 октября
похоже все платежи в районе более 500 грн опасны дл снятия и проблеатичны немного)))
Додано: Суб 17 лис, 2012 22:45
Если LiqPay имеет лицензию на денежные переводы в Украине, то жаловаться в Службу Надзора НБУ. Если не имеет, то жаловаться туда же с просьбой закрыть ненадежный сервис для граждан Украины и выписать штраф за отсутствие лицензии.
Додано: Вів 20 лис, 2012 17:59
Спасибо за ответ.
На сегодня решил просто не связываться больше с ними.
Додано: Вів 04 гру, 2012 00:41
Не могу снять деньги с Ликпей через банкомат ПриватБанка
Добрый день.
Кто-нибудь снимал в последнее время деньги с Ликпея через банкомат Привата? Мы пробовали в нескольких местах по 1000 грн - никак. В службе поддержки посоветовали перевести деньги на карту Привата . На форуме Ликпея сообщение вообще просто удалили . Бывает такое, что в банкомате денег нет, но не во всех же сразу???
Долго работал с этой системой, никогда проблем не было, благодаря Ликпею вывел большую сумму из Надр, а сейчас какая-то ерунда началась и нельзя найти крайнего.
Додано: Нед 11 лис, 2018 11:02
Re: Сбой платежей в LiqPay (Приват) 15-17 октября
Вот кстати наше очень отличный материал по liqpay
|