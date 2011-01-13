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Сбой платежей в LiqPay
(Приват) 15-17 октября

Сбой платежей в LiqPay (Приват) 15-17 октября
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2012 20:21

Re: Сбой платежей в LiqPay (Приват) 15-17 октября

в середине сентября оплатил коммуналку при помощи сайта http://www.oschadnybank.donetsk.ua. Переводы с карточки там, понятно, с "помощью" этой фирмочки. С карточного счета деньги списались; на счета коммунальщиков еще не зачислены. Деньги небольшие, но я готов платить лишнюю пятерку банку - что сегодня и сделал - только для того, чтобы раз в месяц перечисленные деньги зачислялись и отображались. Так и было в течение нескольких лет, но мне, дураку, захотелось большего сервиса/комфорта. Получил - битой по яйцам от LiqPay. -- А не выпедривайся, а молчи, ... недоношенное.
olmss
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2012 21:51

Интересно, как они с такой работой сервиса собираются запускать мобильные платежи?
mythical
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2012 10:00

отпустило. деньги пришли.

Но вопрос все равно актуален: кто исполняет функции надзора над Ликпей?
claim
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2012 09:17

Re: Сбой платежей в LiqPay (Приват) 15-17 октября

похоже все платежи в районе более 500 грн опасны дл снятия и проблеатичны немного)))
kontic
 
 
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2012 22:45

  claim написав:отпустило. деньги пришли.

Но вопрос все равно актуален: кто исполняет функции надзора над Ликпей?


Если LiqPay имеет лицензию на денежные переводы в Украине, то жаловаться в Службу Надзора НБУ. Если не имеет, то жаловаться туда же с просьбой закрыть ненадежный сервис для граждан Украины и выписать штраф за отсутствие лицензии.
Harry
 
 
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2012 17:59

  Harry написав:
  claim написав:отпустило. деньги пришли.

Но вопрос все равно актуален: кто исполняет функции надзора над Ликпей?


Если LiqPay имеет лицензию на денежные переводы в Украине, то жаловаться в Службу Надзора НБУ. Если не имеет, то жаловаться туда же с просьбой закрыть ненадежный сервис для граждан Украины и выписать штраф за отсутствие лицензии.


Спасибо за ответ.
На сегодня решил просто не связываться больше с ними.
claim
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2012 00:41

Не могу снять деньги с Ликпей через банкомат ПриватБанка

Добрый день.

Кто-нибудь снимал в последнее время деньги с Ликпея через банкомат Привата? Мы пробовали в нескольких местах по 1000 грн - никак. В службе поддержки посоветовали перевести деньги на карту Привата :shock:. На форуме Ликпея сообщение вообще просто удалили :evil:. Бывает такое, что в банкомате денег нет, но не во всех же сразу???

Долго работал с этой системой, никогда проблем не было, благодаря Ликпею вывел большую сумму из Надр, а сейчас какая-то ерунда началась и нельзя найти крайнего.
Maldi
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 11:02

Re: Сбой платежей в LiqPay (Приват) 15-17 октября

Вот кстати наше очень отличный материал по liqpay http://webdiz.com.ua/liqpay-registraciy ... y-sisteme/
webguru
 
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