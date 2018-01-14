Куплю ідею, готовий бізнес

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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Суб 08 лип, 2017 19:15
Эко направление. Сжатие . Пластиковые бутылки ПЭТ.
Oligarx25 В каждом доме на кухне, или на улице. Небольшой ящичек . сжимает бутылки. от 220в (для улицы солнце). Формирует шайбу плоскую. Экономит пространство от ПЭТ бутылок. Собирает в контейнер. Аналогов нет. Производство опытной модели 3-4 мес. Затраты 10 000 - 20 000 уе. Рынок - МИР. Mail: kievshop gmail com
Додано: Суб 08 лип, 2017 19:48
gega В каждом доме на кухне, или на улице. Небольшой ящичек . сжимает бутылки. от 220в (для улицы солнце). Формирует шайбу плоскую. Экономит пространство от ПЭТ бутылок. Собирает в контейнер. Аналогов нет. Производство опытной модели 3-4 мес. Затраты 10 000 - 20 000 уе. Рынок - МИР. Mail: kievshop gmail com
Додано: Суб 12 сер, 2017 15:39
Несколько проектов на продажу
Здравствуйте, на данный момент есть несколько действующих бизнесов на продажу
1. Автосервис в Кракове (Польша) - 12 000 долларов
Продается вместе с ООО с VAT, белая официальная фирма. Это дает возможность легализации в ЕС, в Польше.
Краткая информация:
1. Команда - 2 человека, официально оформленные и имеющие официальные документы на работу в Польше. Русскоязычные. Из них один специалист в опытом, второй администратор-помощник.
2. Мастерская находится в очень выгодном и удобном месте, что позволяет брать проезжающих клиентов и удобно добираться другим.
3. Помещение в долгосрочной аренде
4. Срок действия бизнеса - 1,5 года
5. У компании раскрученный сайт, страница и группа в фейсбуке, что позволяет получать клиентов из Интернета на постоянной основе
6. Налажены основные источники получения клиентов.
7. Сформирована база поставщиков для стабильной деятельности компании.
8. Сфера деятельности позволяет масштабировать и оказывать дополнительные услуги.
Причина продажи - нехватка времени на развитие в связи с активностью по основному бизнесу.
2. Проект по пошиву мужских аксессуаров - 10 000 долларов
Входит:
* ООО в Польше с ВАТ.
* Сайты в Украине и Польше, страницы Фейсбук.
* Аккаунт на Amazon.com - Основная продажа именно через Amazon.com
(Возможность выхода на европейские амазоны через Amazon.co.uk)
* Остатки товара и упаковка
* Разработанный брендбук
Бизнес для креативных людей, которые любят моду. возможность развивать и дополнять линейки товаров без привязки.
3. Компания по перевозке - 28 000 долларов
Частные перевозки из Украины в Польшу, Германию и др страны Европы.
В стоимость также включен - Mercedes-Benz Sprinter 2007 года.
Компания существует 2 года.
Есть постоянные клиенты, активный спрос, а также уже работает "сарафанное радио".
Окупаемость до 1 года.
Источники получения клиентов:
- сайт;
- страница в фейсбуке;
- партнерские программы;
- сарафанное радио;
- база клиентов.
Прозрачная и налаженная схема заработка, готовность полноценной передачи
!!! В течение первого месяца осуществляется передача и поддержка нового владельца, возможна схема - предоплата - передача и потом доплата. Тем самым Вы за месяц и войдете в курс дел и увидите всю систему изнутри.
Причина продажи: собственникам нужна инвестиция в другой бизнес.
Детали в ЛС
Додано: Вів 05 гру, 2017 17:48
Re: Куплю ідею, готовий бізнес
Готовый бизнес - производство электроэнергии. Вложение денег в Солнечную энергетику. Небольшая сумма дает возможность участия в перспективном проекте. Минимальные риски. Инвестиции защищены правом собственности и Законом Украины. Как только Вы становитесь владельцем хотя бы одной солнечной панели, Вы получаете право на получение стабильного дохода. Проект предполагает строительство станции мощностью до 10МВТ.
Додано: Вів 02 січ, 2018 12:54
Супер нова ідея майбутнього
Шукаю, хто б допоміг допопрацювати, доповнити нову ідею майбутнього. Діло в сфері соціальних мереж.В проект входить: Сайт продукту, аксесуари до смартфону, додатки і ще деякі доповнення. Метою даної "Супер Нової Ідеї" є ознайомлення людей з новинкою, подальше їх зацікавлення, і потужна мотивація користувачів. Позволю собі сказати що це найдосконаліша ідея з усіх теперішніх вигадок. Даний проект гарантує М І Л Ь Я Р Д Н І прибутки і першинство в світоих рейтингах. Нагодаю це Н О В И Н К А, у якої нема аналогів у світі
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:46
Продажа идей ))
Имеете деньги но не знаете как вложить? Есть бизнес идея которая работает! Вы должны разбираться в бриллиантах и любить путешествия!:) Поделюсь информацией где купить бриллианты прямо с шахт по низким ценам! А потом вы можете их перепродать в Европе с двойной наценкой! Заинтересовало? Пиши!
Цена идеии 5000$
Возможно сопровождение за дополнительную плату. Более детально на почту и по телефону.
brillianceforyou@gmail.com
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:43
Re: Куплю ідею, готовий бізнес
Продам или сдам в аренду патент на цифровое устройство.
Патент Украины №109221.
Устройство предназначено для копирования данных между различными носителями информации, флешки, мп3 плеера, sd карты, микро sd карты... Также имеется возможность просматривать служебную информацию файла, удалять, форматировать носители... Еще устройство можно использовать как картридер.
Выручает когда, например, нужно скинуть фотографию с фотоаппарата в полевых условиях или просто взять нужную информацию у кого то с флешки..
Сейчас устройство разработано только моими силами и включает в себя минимальный набор функций патента, максимальный набор (с увеличением скорости, цветным дисплеем, выходом в интернет и т.д.) мне одному не под силу осуществить. Поэтому сдам в аренду под проценты, тому кто сможет наладить производство. Отдам схему и операционную систему (прошивку) готовой первой версии устройства (что на картинках), если будет нужно дам исходники кода.
Если кто желает купить патент, предлагайте цену.
Задавайте вопросы на почту.
Моя почта: bur.atr1@rambler.ru
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