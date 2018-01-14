Куплю ідею, готовий бізнес

Додано: Суб 12 сер, 2017 15:39

Здравствуйте, на данный момент есть несколько действующих бизнесов на продажу



1. Автосервис в Кракове (Польша) - 12 000 долларов

Продается вместе с ООО с VAT, белая официальная фирма. Это дает возможность легализации в ЕС, в Польше.



Краткая информация:

1. Команда - 2 человека, официально оформленные и имеющие официальные документы на работу в Польше. Русскоязычные. Из них один специалист в опытом, второй администратор-помощник.

2. Мастерская находится в очень выгодном и удобном месте, что позволяет брать проезжающих клиентов и удобно добираться другим.

3. Помещение в долгосрочной аренде

4. Срок действия бизнеса - 1,5 года

5. У компании раскрученный сайт, страница и группа в фейсбуке, что позволяет получать клиентов из Интернета на постоянной основе

6. Налажены основные источники получения клиентов.

7. Сформирована база поставщиков для стабильной деятельности компании.

8. Сфера деятельности позволяет масштабировать и оказывать дополнительные услуги.



Причина продажи - нехватка времени на развитие в связи с активностью по основному бизнесу.



2. Проект по пошиву мужских аксессуаров - 10 000 долларов

Входит:

* ООО в Польше с ВАТ.

* Сайты в Украине и Польше, страницы Фейсбук.

* Аккаунт на Amazon.com - Основная продажа именно через Amazon.com

(Возможность выхода на европейские амазоны через Amazon.co.uk)

* Остатки товара и упаковка

* Разработанный брендбук



Бизнес для креативных людей, которые любят моду. возможность развивать и дополнять линейки товаров без привязки.



3. Компания по перевозке - 28 000 долларов

Частные перевозки из Украины в Польшу, Германию и др страны Европы.

В стоимость также включен - Mercedes-Benz Sprinter 2007 года.



Компания существует 2 года.

Есть постоянные клиенты, активный спрос, а также уже работает "сарафанное радио".



Окупаемость до 1 года.



Источники получения клиентов:

- сайт;

- страница в фейсбуке;

- партнерские программы;

- сарафанное радио;

- база клиентов.



Прозрачная и налаженная схема заработка, готовность полноценной передачи



!!! В течение первого месяца осуществляется передача и поддержка нового владельца, возможна схема - предоплата - передача и потом доплата. Тем самым Вы за месяц и войдете в курс дел и увидите всю систему изнутри.



Причина продажи: собственникам нужна инвестиция в другой бизнес.



Детали в ЛС