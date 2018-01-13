Додано: П'ят 12 січ, 2018 19:41

ОТП Банк відмінив комісії за внутрішньобанківські перекази в операційний час в інтернет-банкінгу OTP SmartЗгідно з оновленими тарифами на користування системою Інтернет-банкінгу ОТП Банку OTP Smart всі внутрішньобанківські платежі здійснюються клієнтами безкоштовно.Таким чином, віднині, користуючись системою OTP Smart, клієнти – фізичні особи отримали можливість безкоштовно здійснювати перекази на інших фізичних та юридичних осіб, які також є клієнтами ОТП Банку. Наразі, комісії застосовуються лише до платежів між картковими рахунками, які здійснюються в межах власних рахунків або на користь іншого клієнта банку в неопераційний час, а також до платежів за межі банку.«Така відміна комісії за внутрішньобанківські перекази слугує своєрідним запрошенням, по-перше, стати клієнтом банку (адже ця пільга діє тільки для наших клієнтів), а, по-друге, - активніше користуватися доступними онлайн-сервісами. Люди за звичкою витрачають більше часу на відвідування відділень банку для здійснення операцій, які можна було б виконати, не виходячи з дому. Відмінивши комісію, ми зробили цю операцію в системі OTP Smart ще й фінансово вигіднішою», - прокоментував нововведення Олег Клименко, директор департаменту розвитку роздрібного бізнесу АТ «ОТП Банк».Нагадаємо, послідовно реалізуючи комплексну програму діджиталізації банківського обслуговування, ОТП Банк забезпечує все більше переваг і зручностей саме для дистанційного здійснення клієнтами операцій за допомогою онлайн-сервісів (зокрема, системи Інтернет-банкінгу OTP Smart з мобільними додатками, роботизованого контакт-центру, Telegram-боту тощо). Наприклад, у системі Інтернет-банкінгу OTP Smart ОТП Банк запровадив такі нові затребувані функції, як сервіси фотокаси та валютообміну.Функція «Фотокаса» у системі OTP Smart – це спеціальний віджет, який дозволяє здійснити платіж за допомогою OTP Smart, не заповнюючи всі передбачені поля. Клієнту достатньо лише прикріпити електронну (або відскановану) квитанцію і відправити її у банк за допомогою форми у віджеті. А за допомогою функціоналу конверсійних операцій (валютообміну) в OTP Smart користувачі системи можуть здійснити як конвертацію з однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту, так і продаж іноземної валюти за гривню.