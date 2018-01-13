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OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 605
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
178
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
75
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
139
Всього голосів : 605
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:16

Re: OTP Bank

скажіть а дійсно зняття готівки один раз в місяць без комісії навіть за кредитні кошти для авто картки? ніби раніше не було такого, а зараз на сайті згадується, але в самих тарифах ні слова
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:19

  balance написав:скажіть а дійсно зняття готівки один раз в місяць без комісії навіть за кредитні кошти для авто картки? ніби раніше не було такого, а зараз на сайті згадується, але в самих тарифах ні слова


вроде как да, но в грейс эта операция понятно что не попадает.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 19:41

Re: OTP Bank

ОТП Банк відмінив комісії за внутрішньобанківські перекази в операційний час в інтернет-банкінгу OTP Smart

Згідно з оновленими тарифами на користування системою Інтернет-банкінгу ОТП Банку OTP Smart всі внутрішньобанківські платежі здійснюються клієнтами безкоштовно.
Таким чином, віднині, користуючись системою OTP Smart, клієнти – фізичні особи отримали можливість безкоштовно здійснювати перекази на інших фізичних та юридичних осіб, які також є клієнтами ОТП Банку. Наразі, комісії застосовуються лише до платежів між картковими рахунками, які здійснюються в межах власних рахунків або на користь іншого клієнта банку в неопераційний час, а також до платежів за межі банку.
«Така відміна комісії за внутрішньобанківські перекази слугує своєрідним запрошенням, по-перше, стати клієнтом банку (адже ця пільга діє тільки для наших клієнтів), а, по-друге, - активніше користуватися доступними онлайн-сервісами. Люди за звичкою витрачають більше часу на відвідування відділень банку для здійснення операцій, які можна було б виконати, не виходячи з дому. Відмінивши комісію, ми зробили цю операцію в системі OTP Smart ще й фінансово вигіднішою», - прокоментував нововведення Олег Клименко, директор департаменту розвитку роздрібного бізнесу АТ «ОТП Банк».
Нагадаємо, послідовно реалізуючи комплексну програму діджиталізації банківського обслуговування, ОТП Банк забезпечує все більше переваг і зручностей саме для дистанційного здійснення клієнтами операцій за допомогою онлайн-сервісів (зокрема, системи Інтернет-банкінгу OTP Smart з мобільними додатками, роботизованого контакт-центру, Telegram-боту тощо). Наприклад, у системі Інтернет-банкінгу OTP Smart ОТП Банк запровадив такі нові затребувані функції, як сервіси фотокаси та валютообміну.
Функція «Фотокаса» у системі OTP Smart – це спеціальний віджет, який дозволяє здійснити платіж за допомогою OTP Smart, не заповнюючи всі передбачені поля. Клієнту достатньо лише прикріпити електронну (або відскановану) квитанцію і відправити її у банк за допомогою форми у віджеті. А за допомогою функціоналу конверсійних операцій (валютообміну) в OTP Smart користувачі системи можуть здійснити як конвертацію з однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту, так і продаж іноземної валюти за гривню.
https://www.otpbank.com.ua/news/155772/ ... gn=4967007
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:16

Re: OTP Bank

Банк неплохой. Получаю зарплату на карту этого банка, и в отделениях меня обслуживали хорошо. Пока претензий особо нет
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:34

  vkladchiik написав:BBC

Очень вероятно,что да. В нем очень мало розницы. Банк корпоративный на 69% и занимает пока 2% на рынке. Хотя венгры достаточно амбициозны 8)
https://finclub.net/analytics/shandor-c ... iznes.html
Таки да, по потребкредиту на 4 месяца переплата была 19 коп на сумме 10 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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