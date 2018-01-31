korovas2
понял спасибо, думал вместо Привата фишку замутили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2018 14:06
SILVER_UA Там по глобал автокард в ОТП считается с дня открытия счета - в итоге просто нужно карту открыть 1-го числа и будет подобно привату. Ну и там в приложении видно, какая сумма была взята в предыдущем периоде и до какого числа платеж внести нужно.
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:19
Re: OTP Bank
Акция картой тикетс с 30.01 по 12.02 10% кэшбек как я понял на кредитные средства. На дебетные 5% ???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:47
VLADPn
А где вы видите такую акцию? на сайте OTP вроде как ничего нет.
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:12
В условиях нет понятия свои или кредитные, но макс описан и он составляет 300 бонов не густо
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 01 лют, 2018 21:10
Смс пришла. В ней ссылка.Наверно не всем отсылали.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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