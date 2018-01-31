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OTP Bank

OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
178
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
139
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:04

korovas2
понял спасибо, думал вместо Привата фишку замутили :D
SILVER_UA
 
Повідомлень: 246
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:06

SILVER_UA Там по глобал автокард в ОТП считается с дня открытия счета - в итоге просто нужно карту открыть 1-го числа и будет подобно привату. Ну и там в приложении видно, какая сумма была взята в предыдущем периоде и до какого числа платеж внести нужно.
koyudalex
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:19

Re: OTP Bank

Акция картой тикетс с 30.01 по 12.02 10% кэшбек как я понял на кредитные средства. На дебетные 5% ???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлень: 2257
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Подякував: 168 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:47

VLADPn
А где вы видите такую акцию? на сайте OTP вроде как ничего нет.
antey718
 
Повідомлень: 78
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:12

  VLADPn написав:Акция картой тикетс с 30.01 по 12.02 10% кэшбек как я понял на кредитные средства. На дебетные 5% ???

В условиях нет понятия свои или кредитные, но макс описан и он составляет 300 бонов :mrgreen: не густо
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 424
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:10

  antey718 написав:VLADPn
А где вы видите такую акцию? на сайте OTP вроде как ничего нет.

Смс пришла. В ней ссылка.Наверно не всем отсылали.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлень: 2257
З нами з: 04.02.12
Подякував: 168 раз.
Подякували: 278 раз.
 
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  #<1 ... 527528529530
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