Додано: Чет 01 лют, 2018 19:19

Акция картой тикетс с 30.01 по 12.02 10% кэшбек как я понял на кредитные средства. На дебетные 5% ???

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»