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Обслуговування в українських
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OTP Bank

OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
178
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
139
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:48

и тарифы где- то запрятаны
v57
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:06

v57
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... ex-mnk.pdf
isen
 
Повідомлень: 108
З нами з: 21.12.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:41

  Avril_ks написав:на чем тогда банк зарабатывает и в чем подвох такой карты?

За снятие 0, за снятые ежедневная комиссия в 60% годовых.
Снятие нала, насколько знаю, не входит в грейс. Этот момент нужно уточнить.
curiousobro
 
Повідомлень: 856
З нами з: 21.07.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:00

металсчет и Фонды

http://www.otpcapital.com.ua/invest/

Рік Дохідність, річних
2013 28,2%
2014 30,5%
2015 32,8%
2016 24,6%
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... 018-ua.pdf
золото всегда в цене
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10623
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 628 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:24

Re: OTP Bank

Хто вихвалявся, що кошти з ощадного рахунку ходять миттєво? Щось зламали і з обіду ніяких перерахуваннь немає.
Кочевник
 
Повідомлень: 266
З нами з: 16.02.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:37

  Кочевник написав:Хто вихвалявся, що кошти з ощадного рахунку ходять миттєво? Щось зламали і з обіду ніяких перерахуваннь немає.


У них какаято глобальная опа.
С вебмордой юриков тоже беда.
curiousobro
 
Повідомлень: 856
З нами з: 21.07.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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  #<1 ... 528529530531
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