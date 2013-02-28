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OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:48
и тарифы где- то запрятаны
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v57
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:06
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isen
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Додано: Вів 06 лют, 2018 10:41
Avril_ks написав:
на чем тогда банк зарабатывает и в чем подвох такой карты?
За снятие 0, за снятые ежедневная комиссия в 60% годовых.
Снятие нала, насколько знаю, не входит в грейс. Этот момент нужно уточнить.
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curiousobro
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Додано: Суб 10 лют, 2018 18:00
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:24
Хто вихвалявся, що кошти з ощадного рахунку ходять миттєво? Щось зламали і з обіду ніяких перерахуваннь немає.
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Кочевник
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:37
Кочевник написав:
Хто вихвалявся, що кошти з ощадного рахунку ходять миттєво? Щось зламали і з обіду ніяких перерахуваннь немає.
У них какаято глобальная опа.
С вебмордой юриков тоже беда.
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curiousobro
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