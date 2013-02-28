RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
OTP Bank

OTP Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
139
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:48

и тарифы где- то запрятаны
v57
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 14.03.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:06

v57
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... ex-mnk.pdf
isen
 
Повідомлень: 111
З нами з: 21.12.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:41

  Avril_ks написав:на чем тогда банк зарабатывает и в чем подвох такой карты?

За снятие 0, за снятые ежедневная комиссия в 60% годовых.
Снятие нала, насколько знаю, не входит в грейс. Этот момент нужно уточнить.
curiousobro
 
Повідомлень: 857
З нами з: 21.07.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:00

металсчет и Фонды

http://www.otpcapital.com.ua/invest/

Рік Дохідність, річних
2013 28,2%
2014 30,5%
2015 32,8%
2016 24,6%
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... 018-ua.pdf
золото всегда в цене
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10624
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:24

Re: OTP Bank

Хто вихвалявся, що кошти з ощадного рахунку ходять миттєво? Щось зламали і з обіду ніяких перерахуваннь немає.
Кочевник
 
Повідомлень: 267
З нами з: 16.02.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:37

  Кочевник написав:Хто вихвалявся, що кошти з ощадного рахунку ходять миттєво? Щось зламали і з обіду ніяких перерахуваннь немає.


У них какаято глобальная опа.
С вебмордой юриков тоже беда.
curiousobro
 
Повідомлень: 857
З нами з: 21.07.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:49

Безпричинная блокировка карты

Я уже 2 года являюсь корпоративным клиентом. На днях позвонила сотрудница банка и сообщила, что моя карта, которой пользуюсь уже 2 года будет заблокирована. На просьбу назвать номер краты и причину блокировки ответа не поступило.

При обращении в отделение выяснилось, что 2!!! года назад при открытии счета банк допустил ошибку и теперь карту необходимо заблокировать. Получается, что из-за ошибки банка я должна явиться к ним в отделение дважды — чтобы написать заявление на открытие нового счета и потом получить карту.

Это все преподносится игриво и шутя — Вам что сложно подъехть? Или пусть ваш супруг подъедет. Да, мы сидим и ждем целыми днями, когда недобанк заблокирует карту и нам посчастливаться к ним съездить дважды.

На просьбу отправить карту курьером был получен ответ, что они не будут делать это за свой счет. Т.е. к ним должна приехать за свой счет, а они не могут исправить свою ошибку за свой счет!!!

Кроме этого еще очень много недоработок таких, как, например:
- карта абсолютна незащищена. Я постоянно расплачиваюсь ей через терминалы. ПИН код ни разу не был затребован. При попытке выяснить это на горячей линии, естественно, было получено объяснение, что это причина в банке-партнере, обслуживающей банкомат. Но в тех же терминалах карты всех других банков почему-то запрашивают ПИН код.
- снять наличные в так называемых банках партнерах это вобше маразм. Лимиты стоят никому неизвестные. Даже 1000 грн снять это проблема. Опять же по их словам проблема в банках, обслуживающих банкоматы. Хотя другие карты работают отлично.
- оплатить картой на сторонних сайтах тоже проблема, т.к.не приходит СМС с коодом. Опять же обвиняют оператора.

Я очень рада, что я наконец-то уйду из этого недобанка!!!
Однозначно не советую с ним связываться!!!
claudia_motovilova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24

Sniper- 14.03 мне позвонил сотрудник банка с незнакомого номера и сказал, что моя карта будет заблокирована. При попытке уточнить номер карты и причину блокировки никаких объяснений не было предоставлено.
15.03 я обратилась в отделение в г. Харьков по адресу ул. Рождественская, 21. Сотрудник отделения сообщил, что действительно моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована. Причина блокировки – при открытии карты 2 года назад банк допустил ошибку. Эта ошибка мне не мешала пользоваться картой целых 2 года.
1. Почему меня не уведомили о блокировке и причине в письменном виде? Прошу предоставить в письменном виде причину блокировки и ответственного за ошибку.
2. Почему я должна дважды обращаться в отделение из-за ошибки не с моей стороны, а со стороны банка? Прошу выслать мне готовую карту адресной доставкой курьером.
3. Почему на вновь открытой, но еще не полученной карте я уже вижу отрицательный баланс в 100грн? Прошу выслать мне тарифы на обслуживание и обнулить баланс по новой карте.
claudia_motovilova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:32

claudia_motovilova тут представника немає. Надішліть їм листа.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24962
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:37

  claudia_motovilova написав:моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована

Для скорейшего разрешения этой проблемы просим сфотографировать карту с обоих сторон и выложить здесь эти фотографии.
Заранее приносим извинения за возникшие неудобства.
С уважением, Банк
mustbe
 
Повідомлень: 304
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 528529530531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Google Feedfetcher, lel і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3023, 3024, 3025
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30244 3723333
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 14:55
Alpha1251
Універсал (Universal Bank) 1 ... 526, 527, 528
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
5275 1295590
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:57
IMPRINTER
Фінансова ініціатива (the Bank) 1 ... 1758, 1759, 1760
Anonymous » Чет 20 гру, 2007 17:44
17594 3179882
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 09:31
emeta
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.