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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:06
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:41
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:00
металсчет и Фонды
Рік Дохідність, річних
2013 28,2%
2014 30,5%
2015 32,8%
2016 24,6%
золото всегда в цене
никому не верю
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:24
Re: OTP Bank
Хто вихвалявся, що кошти з ощадного рахунку ходять миттєво? Щось зламали і з обіду ніяких перерахуваннь немає.
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:37
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:49
Безпричинная блокировка карты
Я уже 2 года являюсь корпоративным клиентом. На днях позвонила сотрудница банка и сообщила, что моя карта, которой пользуюсь уже 2 года будет заблокирована. На просьбу назвать номер краты и причину блокировки ответа не поступило.
При обращении в отделение выяснилось, что 2!!! года назад при открытии счета банк допустил ошибку и теперь карту необходимо заблокировать. Получается, что из-за ошибки банка я должна явиться к ним в отделение дважды — чтобы написать заявление на открытие нового счета и потом получить карту.
Это все преподносится игриво и шутя — Вам что сложно подъехть? Или пусть ваш супруг подъедет. Да, мы сидим и ждем целыми днями, когда недобанк заблокирует карту и нам посчастливаться к ним съездить дважды.
На просьбу отправить карту курьером был получен ответ, что они не будут делать это за свой счет. Т.е. к ним должна приехать за свой счет, а они не могут исправить свою ошибку за свой счет!!!
Кроме этого еще очень много недоработок таких, как, например:
- карта абсолютна незащищена. Я постоянно расплачиваюсь ей через терминалы. ПИН код ни разу не был затребован. При попытке выяснить это на горячей линии, естественно, было получено объяснение, что это причина в банке-партнере, обслуживающей банкомат. Но в тех же терминалах карты всех других банков почему-то запрашивают ПИН код.
- снять наличные в так называемых банках партнерах это вобше маразм. Лимиты стоят никому неизвестные. Даже 1000 грн снять это проблема. Опять же по их словам проблема в банках, обслуживающих банкоматы. Хотя другие карты работают отлично.
- оплатить картой на сторонних сайтах тоже проблема, т.к.не приходит СМС с коодом. Опять же обвиняют оператора.
Я очень рада, что я наконец-то уйду из этого недобанка!!!
Однозначно не советую с ним связываться!!!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:24
Sniper- 14.03 мне позвонил сотрудник банка с незнакомого номера и сказал, что моя карта будет заблокирована. При попытке уточнить номер карты и причину блокировки никаких объяснений не было предоставлено.
15.03 я обратилась в отделение в г. Харьков по адресу ул. Рождественская, 21. Сотрудник отделения сообщил, что действительно моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована. Причина блокировки – при открытии карты 2 года назад банк допустил ошибку. Эта ошибка мне не мешала пользоваться картой целых 2 года.
1. Почему меня не уведомили о блокировке и причине в письменном виде? Прошу предоставить в письменном виде причину блокировки и ответственного за ошибку.
2. Почему я должна дважды обращаться в отделение из-за ошибки не с моей стороны, а со стороны банка? Прошу выслать мне готовую карту адресной доставкой курьером.
3. Почему на вновь открытой, но еще не полученной карте я уже вижу отрицательный баланс в 100грн? Прошу выслать мне тарифы на обслуживание и обнулить баланс по новой карте.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:32
claudia_motovilova тут представника немає. Надішліть їм листа.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:37
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