Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:49

Я уже 2 года являюсь корпоративным клиентом. На днях позвонила сотрудница банка и сообщила, что моя карта, которой пользуюсь уже 2 года будет заблокирована. На просьбу назвать номер краты и причину блокировки ответа не поступило.



При обращении в отделение выяснилось, что 2!!! года назад при открытии счета банк допустил ошибку и теперь карту необходимо заблокировать. Получается, что из-за ошибки банка я должна явиться к ним в отделение дважды — чтобы написать заявление на открытие нового счета и потом получить карту.



Это все преподносится игриво и шутя — Вам что сложно подъехть? Или пусть ваш супруг подъедет. Да, мы сидим и ждем целыми днями, когда недобанк заблокирует карту и нам посчастливаться к ним съездить дважды.



На просьбу отправить карту курьером был получен ответ, что они не будут делать это за свой счет. Т.е. к ним должна приехать за свой счет, а они не могут исправить свою ошибку за свой счет!!!



Кроме этого еще очень много недоработок таких, как, например:

- карта абсолютна незащищена. Я постоянно расплачиваюсь ей через терминалы. ПИН код ни разу не был затребован. При попытке выяснить это на горячей линии, естественно, было получено объяснение, что это причина в банке-партнере, обслуживающей банкомат. Но в тех же терминалах карты всех других банков почему-то запрашивают ПИН код.

- снять наличные в так называемых банках партнерах это вобше маразм. Лимиты стоят никому неизвестные. Даже 1000 грн снять это проблема. Опять же по их словам проблема в банках, обслуживающих банкоматы. Хотя другие карты работают отлично.

- оплатить картой на сторонних сайтах тоже проблема, т.к.не приходит СМС с коодом. Опять же обвиняют оператора.



Я очень рада, что я наконец-то уйду из этого недобанка!!!

Однозначно не советую с ним связываться!!!