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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:08
mustbe написав: claudia_motovilova написав:
моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована
Для скорейшего разрешения этой проблемы просим сфотографировать карту с обоих сторон и выложить здесь эти фотографии.
Заранее приносим извинения за возникшие неудобства.
С уважением, Банк
Можно и без фото - выложите здесь еще срок действия и CVV и проблема с деньгами на карте будет решена в кратчайшие сроки!
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Anadonta
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:25
Anadonta написав: mustbe написав: claudia_motovilova написав:
моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована
Для скорейшего разрешения этой проблемы просим сфотографировать карту с обоих сторон и выложить здесь эти фотографии.
Заранее приносим извинения за возникшие неудобства.
С уважением, Банк
Можно и без фото - выложите здесь еще срок действия и CVV и проблема с деньгами на карте будет решена в кратчайшие сроки!
У ОТП вроде включен 3d-secure. Так что не факт, что будет решен
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curiousobro
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