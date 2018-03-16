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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:08
mustbe написав: claudia_motovilova написав:
моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована
Для скорейшего разрешения этой проблемы просим сфотографировать карту с обоих сторон и выложить здесь эти фотографии.
Заранее приносим извинения за возникшие неудобства.
С уважением, Банк
Можно и без фото - выложите здесь еще срок действия и CVV и проблема с деньгами на карте будет решена в кратчайшие сроки!
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Anadonta
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:25
Anadonta написав: mustbe написав: claudia_motovilova написав:
моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована
Для скорейшего разрешения этой проблемы просим сфотографировать карту с обоих сторон и выложить здесь эти фотографии.
Заранее приносим извинения за возникшие неудобства.
С уважением, Банк
Можно и без фото - выложите здесь еще срок действия и CVV и проблема с деньгами на карте будет решена в кратчайшие сроки!
У ОТП вроде включен 3d-secure. Так что не факт, что будет решен
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curiousobro
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:57
Не включен у нее 3д.
В циган если не включен смс - тухнет 3д.
Барышня жалуется что не приходит код - верный признак отключеного смс без 3д
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korovas2
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:03
korovas2 написав:
Не включен у нее 3д.
В циган если не включен смс - тухнет 3д.
Барышня жалуется что не приходит код - верный признак отключеного смс без 3д
Не тухне! В мене смс немає, але код надходить.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41
Козак-характерник написав: korovas2 написав:
Не включен у нее 3д.
В циган если не включен смс - тухнет 3д.
Барышня жалуется что не приходит код - верный признак отключеного смс без 3д
Не тухне! В мене смс немає, але код надходить.
Це випадково. В загальному порядку 3д без смс також відключають.
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korovas2
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