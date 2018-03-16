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OTP Bank

OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
139
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:08

  mustbe написав:
  claudia_motovilova написав:моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована

Для скорейшего разрешения этой проблемы просим сфотографировать карту с обоих сторон и выложить здесь эти фотографии.
Заранее приносим извинения за возникшие неудобства.
С уважением, Банк


Можно и без фото - выложите здесь еще срок действия и CVV и проблема с деньгами на карте будет решена в кратчайшие сроки! :D
Anadonta
 
Повідомлень: 281
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:25

  Anadonta написав:
  mustbe написав:
  claudia_motovilova написав:моя карта (5168 8774 0000 3784) будет заблокирована

Для скорейшего разрешения этой проблемы просим сфотографировать карту с обоих сторон и выложить здесь эти фотографии.
Заранее приносим извинения за возникшие неудобства.
С уважением, Банк


Можно и без фото - выложите здесь еще срок действия и CVV и проблема с деньгами на карте будет решена в кратчайшие сроки! :D

У ОТП вроде включен 3d-secure. Так что не факт, что будет решен :)
curiousobro
 
Повідомлень: 859
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:57

Re: OTP Bank

Не включен у нее 3д.
В циган если не включен смс - тухнет 3д.
Барышня жалуется что не приходит код - верный признак отключеного смс без 3д
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:03

  korovas2 написав:Не включен у нее 3д.
В циган если не включен смс - тухнет 3д.
Барышня жалуется что не приходит код - верный признак отключеного смс без 3д

Не тухне! В мене смс немає, але код надходить.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41

Re: OTP Bank

Козак-характерник написав:
  korovas2 написав:Не включен у нее 3д.
В циган если не включен смс - тухнет 3д.
Барышня жалуется что не приходит код - верный признак отключеного смс без 3д

Не тухне! В мене смс немає, але код надходить.

Це випадково. В загальному порядку 3д без смс також відключають.
korovas2
 
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  #<1 ... 529530531532
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