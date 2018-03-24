Не тухне! В мене смс немає, але код надходить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:03
Не тухне! В мене смс немає, але код надходить.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41
Re: OTP Bank
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:35
К - клиентоориентированность.
После давнего однократного опыта "побыть клиентом отп" обходил банку стороной, как один из самых "клиентоориентированных" по отношению к "физикам".
Но судьба-злодейка свела с ним снова на зарплатном проекте. Приехал за карточкой (Киев, О.Телиги). Нет света, банк не работает, карточку выдать не могут.
На двери распечатанные на принтере бумажки "в связи с... касса не работает" (интересно как распечатали, без напряжения? Или это старые заготовки для привычных регулярных отключений...). Банкомат баспомощно пищал (бесперебойник в банкомате) и писал о техническом сбое. У них в отд. нет ИБП для поддержки коммутации!!! Любимая отмазка а-ля "ощад" 5-10 летней лавности:"Программа не работает". Сотрудники и колл-центр ("клиентоориентированный" 044) говорят без тени смущения о том, что не все отделения оснащены ИБП. Это в Киеве!!! В одном из "типа" самых надежных банков. Разорятся, наверное, если купят техсредства, позволяющие банку работать, а заодно и защитить оборудование от проблем в сети.
Колл-центр "отмазывался" в стиле:"проблемы индейцев шерифа не волнуют". И предлагал предварительно звонить в отделение уточнять есть напряжение или нет.
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:55
Будьте осторожны с этим "без комиссий". Выдача наличных без комиссии только из кредитных денег. Свои - 0.8%.
А теперь моя история. Понадобилась мне давеча срочно наличка, а буквально перед этим мне банк втюхал эту карту. Ну и снял утром с карты кредитные деньги. А вечером вернул на карту свои. А на следующий день с меня списали 0.8% комиссии за обналичку.
Знаете как объяснили?
Когда мне деньги в банкомате выдали, то на самом деле их со счета не списали. Вечером я деньги вернул. А на следующий день, когда они списывали деньги со счета, то посчитали, что выдали мне уже мои деньги, которые я вечером вернул. Во как! Поэтому содрали с меня еще 0.8%.
При этом комиссия списывается напрямик со счета, так что в СМС-ках никак не фигурирует, кроме изменившегося доступного остатка.
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