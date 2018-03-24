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OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:03
korovas2 написав:
Не включен у нее 3д.
В циган если не включен смс - тухнет 3д.
Барышня жалуется что не приходит код - верный признак отключеного смс без 3д
Не тухне! В мене смс немає, але код надходить.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41
Козак-характерник написав: korovas2 написав:
Не включен у нее 3д.
В циган если не включен смс - тухнет 3д.
Барышня жалуется что не приходит код - верный признак отключеного смс без 3д
Не тухне! В мене смс немає, але код надходить.
Це випадково. В загальному порядку 3д без смс також відключають.
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korovas2
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:35
К - клиентоориентированность.
После давнего однократного опыта "побыть клиентом отп" обходил банку стороной, как один из самых "клиентоориентированных" по отношению к "физикам".
Но судьба-злодейка свела с ним снова на зарплатном проекте. Приехал за карточкой (Киев, О.Телиги). Нет света, банк не работает, карточку выдать не могут.
На двери распечатанные на принтере бумажки "в связи с... касса не работает" (интересно как распечатали, без напряжения? Или это старые заготовки для привычных регулярных отключений...). Банкомат баспомощно пищал (бесперебойник в банкомате) и писал о техническом сбое. У них в отд. нет ИБП для поддержки коммутации!!! Любимая отмазка а-ля "ощад" 5-10 летней лавности:"Программа не работает". Сотрудники и колл-центр ("клиентоориентированный" 044) говорят без тени смущения о том, что не все отделения оснащены ИБП. Это в Киеве!!! В одном из "типа" самых надежных банков. Разорятся, наверное, если купят техсредства, позволяющие банку работать, а заодно и защитить оборудование от проблем в сети.
Колл-центр "отмазывался" в стиле:"проблемы индейцев шерифа не волнуют". И предлагал предварительно звонить в отделение уточнять есть напряжение или нет.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 13:55
V2 написав:
Картка «Мані на кармані легка» від ОТП Банку – це кредитка БЕЗ КОМІСІЙ!
Будьте осторожны с этим "без комиссий". Выдача наличных без комиссии только из кредитных денег. Свои - 0.8%.
А теперь моя история. Понадобилась мне давеча срочно наличка, а буквально перед этим мне банк втюхал эту карту. Ну и снял утром с карты кредитные деньги. А вечером вернул на карту свои. А на следующий день с меня списали 0.8% комиссии за обналичку.
Знаете как объяснили?
Когда мне деньги в банкомате выдали, то на самом деле их со счета не списали. Вечером я деньги вернул. А на следующий день, когда они списывали деньги со счета, то посчитали, что выдали мне уже мои деньги, которые я вечером вернул. Во как! Поэтому содрали с меня еще 0.8%.
При этом комиссия списывается напрямик со счета, так что в СМС-ках никак не фигурирует, кроме изменившегося доступного остатка.
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alt402
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Додано: Вів 03 кві, 2018 17:18
alt402 написав: V2 написав:
Картка «Мані на кармані легка» від ОТП Банку – це кредитка БЕЗ КОМІСІЙ!
Будьте осторожны с этим "без комиссий". Выдача наличных без комиссии только из кредитных денег. Свои - 0.8%.
А теперь моя история. Понадобилась мне давеча срочно наличка, а буквально перед этим мне банк втюхал эту карту. Ну и снял утром с карты кредитные деньги. А вечером вернул на карту свои. А на следующий день с меня списали 0.8% комиссии за обналичку.
Знаете как объяснили?
Когда мне деньги в банкомате выдали, то на самом деле их со счета не списали. Вечером я деньги вернул. А на следующий день, когда они списывали деньги со счета, то посчитали, что выдали мне уже мои деньги, которые я вечером вернул. Во как! Поэтому содрали с меня еще 0.8%.
При этом комиссия списывается напрямик со счета, так что в СМС-ках никак не фигурирует, кроме изменившегося доступного остатка.
Тут поспішати ніззя.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:10
Квесторе_поверніться написав: alt402 написав: V2 написав:
Картка «Мані на кармані легка» від ОТП Банку – це кредитка БЕЗ КОМІСІЙ!
Будьте осторожны с этим "без комиссий". Выдача наличных без комиссии только из кредитных денег. Свои - 0.8%.
А теперь моя история. Понадобилась мне давеча срочно наличка, а буквально перед этим мне банк втюхал эту карту. Ну и снял утром с карты кредитные деньги. А вечером вернул на карту свои. А на следующий день с меня списали 0.8% комиссии за обналичку.
Знаете как объяснили?
Когда мне деньги в банкомате выдали, то на самом деле их со счета не списали. Вечером я деньги вернул. А на следующий день, когда они списывали деньги со счета, то посчитали, что выдали мне уже мои деньги, которые я вечером вернул. Во как! Поэтому содрали с меня еще 0.8%.
При этом комиссия списывается напрямик со счета, так что в СМС-ках никак не фигурирует, кроме изменившегося доступного остатка.
Тут поспішати ніззя.
Но и медлить тоже низзя, т.к. снятие нала выпадает из грейса. А 0.8% за снятие своих все же гуманнее, чем 4% + 20грн на альфовской "Максимум-готiвка".
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Julio
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:24
alt402 написав:
Знаете как объяснили?
Конечно знаем, дальше не читал.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:29
Альфовский ЭКО-Максимум снятие кредитных 0% в любом банкомате
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:31
BBC написав:
Альфовский ЭКО-Максимум снятие кредитных 0% в любом банкомате
І коли гасити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:54
Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Альфовский ЭКО-Максимум снятие кредитных 0% в любом банкомате
І коли гасити?
Снятие 0
Проценты считают кажный день 26% годовых
Гасить перед рд, поскольку ещё влупят 3.5% на задолженность.
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curiousobro
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