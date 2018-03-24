Додано: Вів 03 кві, 2018 13:55

V2 написав: Картка «Мані на кармані легка» від ОТП Банку – це кредитка БЕЗ КОМІСІЙ! Картка «Мані на кармані легка» від ОТП Банку – це кредитка БЕЗ КОМІСІЙ!

Будьте осторожны с этим "без комиссий". Выдача наличных без комиссии только из кредитных денег. Свои - 0.8%.А теперь моя история. Понадобилась мне давеча срочно наличка, а буквально перед этим мне банк втюхал эту карту. Ну и снял утром с карты кредитные деньги. А вечером вернул на карту свои. А на следующий день с меня списали 0.8% комиссии за обналичку.Знаете как объяснили?Когда мне деньги в банкомате выдали, то на самом деле их со счета не списали. Вечером я деньги вернул. А на следующий день, когда они списывали деньги со счета, то посчитали, что выдали мне уже мои деньги, которые я вечером вернул. Во как! Поэтому содрали с меня еще 0.8%.При этом комиссия списывается напрямик со счета, так что в СМС-ках никак не фигурирует, кроме изменившегося доступного остатка.