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OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:00
curiousobro написав: Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Альфовский ЭКО-Максимум снятие кредитных 0% в любом банкомате
І коли гасити?
Снятие 0
Проценты считают кажный день 26% годовых
Гасить перед рд, поскольку ещё влупят 3.5% на задолженность.
Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:06
Квесторе_поверніться написав:
Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
так в выписке МАБа и смотрите, как проведут так сразу и гасите, например, со Сбера
Со своего АТМ, обычно на сл. опердень, а с чужих нуна наблюдать, могут и через 2..3дн списать
Антиресные манцы могут получиться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:21
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
так в выписке МАБа и смотрите, как проведут так сразу и гасите, например, со Сбера
Со своего АТМ, обычно на сл. опердень, а с чужих нуна наблюдать, могут и через 2..3дн списать
Антиресные манцы могут получиться
Плюс надо помнить что карту нужно выводить в ноль при наличии снятия нала.
Задолженность по налу гасится в последнюю очередь.
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curiousobro
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