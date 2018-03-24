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OTP Bank

OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
139
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:00

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Альфовский ЭКО-Максимум снятие кредитных 0% в любом банкомате

І коли гасити?

Снятие 0
Проценты считают кажный день 26% годовых
Гасить перед рд, поскольку ещё влупят 3.5% на задолженность.

Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:06

Re: OTP Bank

  Квесторе_поверніться написав:Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?

так в выписке МАБа и смотрите, как проведут так сразу и гасите, например, со Сбера
Со своего АТМ, обычно на сл. опердень, а с чужих нуна наблюдать, могут и через 2..3дн списать
Антиресные манцы могут получиться :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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