Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:00
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:06
Re: OTP Bank
так в выписке МАБа и смотрите, как проведут так сразу и гасите, например, со Сбера
Со своего АТМ, обычно на сл. опердень, а с чужих нуна наблюдать, могут и через 2..3дн списать
Антиресные манцы могут получиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:21
Плюс надо помнить что карту нужно выводить в ноль при наличии снятия нала.
Задолженность по налу гасится в последнюю очередь.
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