|
|
|
OTP Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:00
curiousobro написав: Квесторе_поверніться написав: BBC написав:
Альфовский ЭКО-Максимум снятие кредитных 0% в любом банкомате
І коли гасити?
Снятие 0
Проценты считают кажный день 26% годовых
Гасить перед рд, поскольку ещё влупят 3.5% на задолженность.
Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24323
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:06
Квесторе_поверніться написав:
Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
так в выписке МАБа и смотрите, как проведут так сразу и гасите, например, со Сбера
Со своего АТМ, обычно на сл. опердень, а с чужих нуна наблюдать, могут и через 2..3дн списать
Антиресные манцы могут получиться
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24081
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 2707 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:21
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
так в выписке МАБа и смотрите, как проведут так сразу и гасите, например, со Сбера
Со своего АТМ, обычно на сл. опердень, а с чужих нуна наблюдать, могут и через 2..3дн списать
Антиресные манцы могут получиться
Плюс надо помнить что карту нужно выводить в ноль при наличии снятия нала.
Задолженность по налу гасится в последнюю очередь.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 885
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:10
Хто має досвід користування їх вкладом "Зручні гроші плюс"$$$ з вільним доступом чи можна безкоштовно робити переказ в ОТП смарт на поточний $$$ ?
Як взагалі банк та обслуговування ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 6937
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 кві, 2018 07:22
Так, переказ між вкладом і поточним рахунком без комісії в обидва боки.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5329
|1303504
|
|
|30497
|3753705
|
|
|17596
|3181208
|
Суб 24 бер, 2018 09:37
BBC
реклама
|