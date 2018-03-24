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OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
139
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:00

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Альфовский ЭКО-Максимум снятие кредитных 0% в любом банкомате

І коли гасити?

Снятие 0
Проценты считают кажный день 26% годовых
Гасить перед рд, поскольку ещё влупят 3.5% на задолженность.

Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:06

Re: OTP Bank

  Квесторе_поверніться написав:Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?

так в выписке МАБа и смотрите, как проведут так сразу и гасите, например, со Сбера
Со своего АТМ, обычно на сл. опердень, а с чужих нуна наблюдать, могут и через 2..3дн списать
Антиресные манцы могут получиться :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:21

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Коли гасити щоб 26% не капнуло? Коли списання буде?

так в выписке МАБа и смотрите, как проведут так сразу и гасите, например, со Сбера
Со своего АТМ, обычно на сл. опердень, а с чужих нуна наблюдать, могут и через 2..3дн списать
Антиресные манцы могут получиться :)

Плюс надо помнить что карту нужно выводить в ноль при наличии снятия нала.
Задолженность по налу гасится в последнюю очередь.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:10

Хто має досвід користування їх вкладом "Зручні гроші плюс"$$$ з вільним доступом чи можна безкоштовно робити переказ в ОТП смарт на поточний $$$ ?

Як взагалі банк та обслуговування ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 07:22

Re: OTP Bank

Так, переказ між вкладом і поточним рахунком без комісії в обидва боки.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:22

Ukrainian Я особисто дуже задоволена. Обслуговувалась в Киев центр.
Marica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:48

ужасная поддержка клиентов, законы хранения и использования перс.данных не соблюдают, вопросы не решают
Я не имею отношения ни к Вам, ни к Вашим клиентам.

Данные клиентов не проверяют.
Если какой-то ненормальный человек (которого вы даже не знаете) указал Ваш номер телефона для связи - то банк передает номер телефона третьим лицам (компаниям группы ОТП) и начинаются звонки, смс о продаже имущества и т.п.
Т.е. номер телефона даже не проверяют (я так понимаю даже не прозванивают при указании данных)
В моем случае, мой номер телефона уже более 10 лет, зарегистрирован контракт с компанией.

Ужасная поддержка клиентов:
- нет горячей линии банка для мобильных
- не проверяют данные по заявкам которые им сообщают клиенты
- не сообщают кто давал такие данные в анкетах
- не могут знать как факторинговые компании используют мои данные
- в факторинговой компании (Код ОКПО Факторинговой Компании "ОТП Факторинг Україна" - 36789421) нет горячей линии для мобильных, только 044. Операторы не подключаются при звонке на +380443542201
- в банке ссылаются на факторинговую компанию, что все вопросы к ней
- в факторинговой компании ссылаются на банк, что такая заявка передана

Замкнутый круг.

Уважаемые пользователи, пожалуйста, посоветуйте в какие гос.органы обращаться чтобы я более и не слышал что такое ОТП банк и группа компаний ОТП?
klimoff007
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:23

  klimoff007 написав:ужасная поддержка клиентов, законы хранения и использования перс.данных не соблюдают, вопросы не решают
Я не имею отношения ни к Вам, ни к Вашим клиентам.

Данные клиентов не проверяют.
Если какой-то ненормальный человек (которого вы даже не знаете) указал Ваш номер телефона для связи - то банк передает номер телефона третьим лицам (компаниям группы ОТП) и начинаются звонки, смс о продаже имущества и т.п.
Т.е. номер телефона даже не проверяют (я так понимаю даже не прозванивают при указании данных)
В моем случае, мой номер телефона уже более 10 лет, зарегистрирован контракт с компанией.

Ужасная поддержка клиентов:
- нет горячей линии банка для мобильных
- не проверяют данные по заявкам которые им сообщают клиенты
- не сообщают кто давал такие данные в анкетах
- не могут знать как факторинговые компании используют мои данные
- в факторинговой компании (Код ОКПО Факторинговой Компании "ОТП Факторинг Україна" - 36789421) нет горячей линии для мобильных, только 044. Операторы не подключаются при звонке на +380443542201
- в банке ссылаются на факторинговую компанию, что все вопросы к ней
- в факторинговой компании ссылаются на банк, что такая заявка передана

Замкнутый круг.

Уважаемые пользователи, пожалуйста, посоветуйте в какие гос.органы обращаться чтобы я более и не слышал что такое ОТП банк и группа компаний ОТП?


Высоцкий рекомендовал в спорт лото. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:34

Re: OTP Bank

  klimoff007 написав:Если какой-то ненормальный человек (которого вы даже не знаете) указал Ваш номер телефона для связи - то банк передает номер телефона третьим лицам (компаниям группы ОТП) и начинаются звонки, смс о продаже имущества и т.п.
Т.е. номер телефона даже не проверяют (я так понимаю даже не прозванивают при указании данных)
В моем случае, мой номер телефона уже более 10 лет, зарегистрирован контракт с компанией.
Ваш телефон - контактный телефон неплательщика банка и банк в законный способ его использует.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:50

  klimoff007 написав:ужасная поддержка клиентов, законы хранения и использования перс.данных не соблюдают, вопросы не решают
Я не имею отношения ни к Вам, ни к Вашим клиентам.

Данные клиентов не проверяют.
Если какой-то ненормальный человек (которого вы даже не знаете) указал Ваш номер телефона для связи - то банк передает номер телефона третьим лицам (компаниям группы ОТП) и начинаются звонки, смс о продаже имущества и т.п.
Т.е. номер телефона даже не проверяют (я так понимаю даже не прозванивают при указании данных)
В моем случае, мой номер телефона уже более 10 лет, зарегистрирован контракт с компанией.

Ужасная поддержка клиентов:
- нет горячей линии банка для мобильных
- не проверяют данные по заявкам которые им сообщают клиенты
- не сообщают кто давал такие данные в анкетах
- не могут знать как факторинговые компании используют мои данные
- в факторинговой компании (Код ОКПО Факторинговой Компании "ОТП Факторинг Україна" - 36789421) нет горячей линии для мобильных, только 044. Операторы не подключаются при звонке на +380443542201
- в банке ссылаются на факторинговую компанию, что все вопросы к ней
- в факторинговой компании ссылаются на банк, что такая заявка передана

Замкнутый круг.

Уважаемые пользователи, пожалуйста, посоветуйте в какие гос.органы обращаться чтобы я более и не слышал что такое ОТП банк и группа компаний ОТП?


Сам столкнулся с такой же проблемой, только в Идея банке, мой номер указали как контактный по кредиту, хотя я заемщика никогда не знал, и этот черт походу не платит по кредиту. Попытки убедить банк и коллекторов не звонить мне ни к чему не привели, поэтому я поставил программу которая лочит звонки от них, со временем они перестали звонить.
Главное им не перезванивать, а то звонить начинают от этого только чаще, хотя если вам скучно и есть свободное время, то можно и потроллить их ))
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