Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:48

ужасная поддержка клиентов, законы хранения и использования перс.данных не соблюдают, вопросы не решают

Я не имею отношения ни к Вам, ни к Вашим клиентам.



Данные клиентов не проверяют.

Если какой-то ненормальный человек (которого вы даже не знаете) указал Ваш номер телефона для связи - то банк передает номер телефона третьим лицам (компаниям группы ОТП) и начинаются звонки, смс о продаже имущества и т.п.

Т.е. номер телефона даже не проверяют (я так понимаю даже не прозванивают при указании данных)

В моем случае, мой номер телефона уже более 10 лет, зарегистрирован контракт с компанией.



Ужасная поддержка клиентов:

- нет горячей линии банка для мобильных

- не проверяют данные по заявкам которые им сообщают клиенты

- не сообщают кто давал такие данные в анкетах

- не могут знать как факторинговые компании используют мои данные

- в факторинговой компании (Код ОКПО Факторинговой Компании "ОТП Факторинг Україна" - 36789421) нет горячей линии для мобильных, только 044. Операторы не подключаются при звонке на +380443542201

- в банке ссылаются на факторинговую компанию, что все вопросы к ней

- в факторинговой компании ссылаются на банк, что такая заявка передана



Замкнутый круг.



Уважаемые пользователи, пожалуйста, посоветуйте в какие гос.органы обращаться чтобы я более и не слышал что такое ОТП банк и группа компаний ОТП?