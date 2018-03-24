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Обслуговування в українських
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OTP Bank

OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 607
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
139
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 07:39

Re: OTP Bank

Про телефон говорите... мне вот от Идеи домой письма приходили, притом на другую фамилию.
maxim2014
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 19.09.14
Подякував: 139 раз.
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  #<1 ... 531532533534
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