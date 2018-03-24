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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 07:39
Re: OTP Bank
Про телефон говорите... мне вот от Идеи домой письма приходили, притом на другую фамилию.
Додано: Нед 15 кві, 2018 10:13
и что они пишут в письмах?
вы же не гарант возврата долга - вы просто контактное лицо .. максимум что у вас могут спросить - это вы не знаете где щас иван иваныч живет или его контактный телефон ...
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