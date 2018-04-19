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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 07:39
Re: OTP Bank
Про телефон говорите... мне вот от Идеи домой письма приходили, притом на другую фамилию.
Додано: Нед 15 кві, 2018 10:13
и что они пишут в письмах?
вы же не гарант возврата долга - вы просто контактное лицо .. максимум что у вас могут спросить - это вы не знаете где щас иван иваныч живет или его контактный телефон ...
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Додано: Нед 15 кві, 2018 19:21
Мне уже дважды письмо приходило что некий чел с грузинскими именем и фамилией должен приватбанку сначала 13, потом 18000. Самое забавное что кредит он взял 13 февраля, а квартиру я купил 19го того же года.
Причем прописан он тут не был точно, хозяйка предыдущая выписывалась при мне и, по её словам долгое время только она одна была тут прописана и сдавала квартиру квартирантам.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:04
Доступний Google Pay для карток Mastercard® від ОТП Банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 05:19
Re: OTP Bank
Вхід в ОТП смарт вже доступний за відбитком пальцю.
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