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OTP Bank

OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 609
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 609
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 07:39

Re: OTP Bank

Про телефон говорите... мне вот от Идеи домой письма приходили, притом на другую фамилию.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 10:13

  maxim2014 написав:Про телефон говорите... мне вот от Идеи домой письма приходили, притом на другую фамилию.


и что они пишут в письмах?
вы же не гарант возврата долга - вы просто контактное лицо .. максимум что у вас могут спросить - это вы не знаете где щас иван иваныч живет или его контактный телефон ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:21

  maxim2014 написав:Про телефон говорите... мне вот от Идеи домой письма приходили, притом на другую фамилию.


Мне уже дважды письмо приходило что некий чел с грузинскими именем и фамилией должен приватбанку сначала 13, потом 18000. Самое забавное что кредит он взял 13 февраля, а квартиру я купил 19го того же года.

Причем прописан он тут не был точно, хозяйка предыдущая выписывалась при мне и, по её словам долгое время только она одна была тут прописана и сдавала квартиру квартирантам.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:04

Доступний Google Pay для карток Mastercard® від ОТП Банку

Послідовно реалізуючи місію забезпечення максимально простого, доступного і комфортного банківського обслуговування, ОТП Банк запровадив сервіс Google Pay для клієнтів – держателів карток Mastercard. Відтепер всі клієнти – держателі карток Mastercard, власники смартфонів на операційній системі Android із вбудованим модулем NFC зможуть оплачувати покупки та послуги безконтактно за допомогою мобільних пристроїв.

https://www.otpbank.com.ua/news/162353/
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 05:19

Re: OTP Bank

Вхід в ОТП смарт вже доступний за відбитком пальцю.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:08

Украинское дочернее финучреждение венгерского OTП Банка продало часть кредитного портфеля. Стоимость до вычета резерва составляла 3,45 млрд грн. Сделка была завершена с дисконтом 87,5%. В результате этого было списано 3 млрд грн резервов.

В 2016 году банк провел такую же операцию, сообщает Finbalance. Тогда стоимость до вычета резерва составляла 2,95 млрд грн. Сделка была проведена за 115 млн грн. То есть дисконт составил 96%. В результате были списаны резервы в сумме 2,83 млрд грн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42593 ... oj-skidkoj
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:43

  Ukrainian написав:Украинское дочернее финучреждение венгерского OTП Банка продало часть кредитного портфеля. Стоимость до вычета резерва составляла 3,45 млрд грн. Сделка была завершена с дисконтом 87,5%. В результате этого было списано 3 млрд грн резервов.

В 2016 году банк провел такую же операцию, сообщает Finbalance. Тогда стоимость до вычета резерва составляла 2,95 млрд грн. Сделка была проведена за 115 млн грн. То есть дисконт составил 96%. В результате были списаны резервы в сумме 2,83 млрд грн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42593 ... oj-skidkoj

Блин, чего они не предупредили? Я бы свой кредит с 50% дисконтом охотно выкупил :mrgreen: Я бы его даже в проблемные загнал бы предварительно.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 01:53

Господа
Какие нюансы нужно учесть ?
Страховки там ; платные смс услуги и тд
1. Хочу открыть сберегательный счёт у них в $$$
https://ru.otpbank.com.ua/privateclient ... s-account/

2.И онлайн банк ( в онлайн банке можно зарегистрироваться без карты!?)
Через который потом можно открыть текущий бесплатно

3. Карт и гривневневых счётов не нужно.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:52

Re: OTP Bank

Поточний рахунок відкривається разом з ощадним. Страховок і платних послуг немає. Якщо відкриваєш ощадний, то інет-банкінг входить у вартість обслуговування(безкоштовно). Слід зазначити, що налом вивести отримане по безналу тількі з комісією.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:24

Re: OTP Bank

Кочевник написав:Поточний рахунок відкривається разом з ощадним. Страховок і платних послуг немає. Якщо відкриваєш ощадний, то інет-банкінг входить у вартість обслуговування(безкоштовно). Слід зазначити, що налом вивести отримане по безналу тількі з комісією.

Навряд чи шановний пан буде свіфтувати валюту в межах укробанків.
Занесе налом і забере так само.
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