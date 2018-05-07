Текущий открывают только с срочными вкладами ;
Сберегательный таким не является
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Без карты можно зарегистрироваться в онлайн банке ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:59
Текущий открывают только с срочными вкладами ;
Сберегательный таким не является
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Без карты можно зарегистрироваться в онлайн банке ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:06
Re: OTP Bank
Неправда, мені поточні відкрили до ощадних. Невже щось змінилося за останні пару місяців? Строкових ніколи не мав.
Без карти можна. В чому проблема? Цу не Приват.
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:09
Ось цитата з її останнього РКО тарифи
За 80 грн можна відкрити а щоб безкоштовно то тільки
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Комісія сплачується одноразово при відкритті кожного поточного рахунку в мережі АТ «ОТП Банк»
Комісія не сплачується:
- якщо клієнт відкриває рахунок з метою відправки або виплати переказів по Системам Грошових Переказів Western Union, Money Gram;
- якщо клієнт відкриває рахунок в системі OTP Smart
- при відкритті строкового депозиту
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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