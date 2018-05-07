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OTP Bank

OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

OTP Bank 3 5 609
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 609
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:59

  Кочевник написав:Поточний рахунок відкривається разом з ощадним. Страховок і платних послуг немає. Якщо відкриваєш ощадний, то інет-банкінг входить у вартість обслуговування(безкоштовно). Слід зазначити, що налом вивести отримане по безналу тількі з комісією.

Текущий открывают только с срочными вкладами ;
Сберегательный таким не является
---
Без карты можно зарегистрироваться в онлайн банке ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:06

Re: OTP Bank

Неправда, мені поточні відкрили до ощадних. Невже щось змінилося за останні пару місяців? Строкових ніколи не мав.
Без карти можна. В чому проблема? Цу не Приват.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:09

  Кочевник написав:Неправда, мені поточні відкрили до ощадних. Невже щось змінилося за останні пару місяців? Строкових ніколи не мав.
Без карти можна. В чому проблема? Цу не Приват.

Ось цитата з її останнього РКО тарифи
За 80 грн можна відкрити а щоб безкоштовно то тільки
----
Комісія сплачується одноразово при відкритті кожного поточного рахунку в мережі АТ «ОТП Банк»
Комісія не сплачується:
- якщо клієнт відкриває рахунок з метою відправки або виплати переказів по Системам Грошових Переказів Western Union, Money Gram;
- якщо клієнт відкриває рахунок в системі OTP Smart
- при відкритті строкового депозиту
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:35

https://www.otpbank.com.ua/privateclients/deposits/
При оформленні будь-якої депозитної операції банк безкоштовно відкриває поточний рахунок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:46

  Кочевник написав:https://www.otpbank.com.ua/privateclients/deposits/
При оформленні будь-якої депозитної операції банк безкоштовно відкриває поточний рахунок.

На гарячій лінії сказали безкоштовно тільки для строкових вкладів
Буду у відділенні уточню
---
Якщо не безкоштовно то відкрию через ОТП смарт
---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:05

Re: OTP Bank

Ну я тобі про власний досвід. ;)
Причому перед відкриттям ощадного, якраз поточний мені менеджер відкривала.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:28

  Кочевник написав:Ну я тобі про власний досвід. ;)
Причому перед відкриттям ощадного, якраз поточний мені менеджер відкривала.

Для чого в цигана ощадний під 0,25% якщо в Моєму банку під 2% і можна більше Фонду?
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:50

Re: OTP Bank

Не на картковому ж рахунку тримати те, що йде на роходи. Копійка до копійки.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:05

  Кочевник написав:Не на картковому ж рахунку тримати те, що йде на роходи. Копійка до копійки.

Мої заощадження це субрахунок до карткового.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:25

Re: OTP Bank

Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:Ну я тобі про власний досвід. ;)
Причому перед відкриттям ощадного, якраз поточний мені менеджер відкривала.

Для чого в цигана ощадний під 0,25% якщо в Моєму банку під 2% і можна більше Фонду?

Вивчіть валютні позиціі обох банків.
І в цигана ставтесь до валютного депо як до безкоштовноі банківськоі ячейки.
korovas2
 
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