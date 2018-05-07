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OTP Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:46
Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 тра, 2018 14:14
Квесторе_поверніться написав:
Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.
Ваш ощад заблокував карти imprintera
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Вів 15 тра, 2018 14:51
Ukrainian написав: Квесторе_поверніться написав:
Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.
Ваш ощад заблокував карти imprintera
Хотів блоканути...та йому це не вдалось.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:48
korovas2 написав: Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
Ну я тобі про власний досвід.
Причому перед відкриттям ощадного, якраз поточний мені менеджер відкривала.
Для чого в цигана ощадний під 0,25% якщо в Моєму банку під 2% і можна більше Фонду?
Вивчіть валютні позиціі обох банків.
І в цигана ставтесь до валютного депо як до безкоштовноі банківськоі ячейки.
из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:50
Кредитная карта "Мани на кармане легкая"https://ru.otpbank.com.ua/privateclients/pay-cards/mnk/
Если я пополняю баланс своими средствами и беру наличку, то плачу 0.8%
Если я беру наличку из кредитных, а потом пополняю баланс в льготном периоде, то не плачу ничего.
Я верно понял замысел тарифного пакета?
Востаннє редагувалось Esq
в Вів 15 тра, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 16:06
Esq написав:
Кредитная карта "Мани на кармане легкая"https://bank.com.ua/ru/individuals/deposits/doxodnyj/
Если я пополняю баланс своими средствами и беру наличку, то плачу 0.8%
Если я беру наличку из кредитных, а потом пополняю баланс в льготном периоде, то не плачу ничего.
Я верно понял замысел тарифного пакета?
Посиланням не помилились?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 тра, 2018 17:07
Квесторе_поверніться написав:
Посиланням не помилились?
Точно, поправил, спасибо.
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