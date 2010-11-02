ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:46
Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 тра, 2018 14:14
Квесторе_поверніться написав:
Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.
Ваш ощад заблокував карти imprintera
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Додано: Вів 15 тра, 2018 14:51
Ukrainian написав: Квесторе_поверніться написав:
Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.
Ваш ощад заблокував карти imprintera
Хотів блоканути...та йому це не вдалось.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:48
korovas2 написав: Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
Ну я тобі про власний досвід.
Причому перед відкриттям ощадного, якраз поточний мені менеджер відкривала.
Для чого в цигана ощадний під 0,25% якщо в Моєму банку під 2% і можна більше Фонду?
Вивчіть валютні позиціі обох банків.
І в цигана ставтесь до валютного депо як до безкоштовноі банківськоі ячейки.
из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.
Stringer
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:50
Кредитная карта "Мани на кармане легкая"
https://ru.otpbank.com.ua/privateclients/pay-cards/mnk/
Если я пополняю баланс своими средствами и беру наличку, то плачу 0.8%
Если я беру наличку из кредитных, а потом пополняю баланс в льготном периоде, то не плачу ничего.
Я верно понял замысел тарифного пакета?
Востаннє редагувалось
Esq
в Вів 15 тра, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Esq
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Додано: Вів 15 тра, 2018 16:06
Esq написав:
Кредитная карта "Мани на кармане легкая"
https://bank.com.ua/ru/individuals/deposits/doxodnyj/
Если я пополняю баланс своими средствами и беру наличку, то плачу 0.8%
Если я беру наличку из кредитных, а потом пополняю баланс в льготном периоде, то не плачу ничего.
Я верно понял замысел тарифного пакета?
Посиланням не помилились?
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 тра, 2018 17:07
Квесторе_поверніться написав:
Посиланням не помилились?
Точно, поправил, спасибо.
Esq
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Додано: Вів 15 тра, 2018 18:45
Esq написав:
Кредитная карта "Мани на кармане легкая"
https://ru.otpbank.com.ua/privateclients/pay-cards/mnk/
Если я пополняю баланс своими средствами и беру наличку, то плачу 0.8%
Если я беру наличку из кредитных, а потом пополняю баланс в льготном периоде, то не плачу ничего.
Я верно понял замысел тарифного пакета?
Ні.
Тривалість Пільгового періоду може коливатися від 52 до 55 днів, залежно від кількості календарних днів у розрахунковому циклі, протягом якого він діє та дати проведення операції Клієнтом.
Діє тільки для операцій, здійснених в торгівельній мережі та мережі Інтернет
. Пільгова відсоткова ставка не застосовується до переказів коштів через OTP Smart, Visa Money transfer, Money send, а також через інші
ресурси, такі як my.alfabank.ua, liq pay та інші
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... 18/mnk.pdf
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 тра, 2018 18:48
Esq
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