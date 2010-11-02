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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 609
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 609
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:46

Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:14

  Квесторе_поверніться написав:Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.

Ваш ощад заблокував карти imprintera
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:51

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Валютні позиції, коли кошти на поточному рахунку, річ доволі абстрактна.

Ваш ощад заблокував карти imprintera

Хотів блоканути...та йому це не вдалось. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:48

  korovas2 написав:
Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:Ну я тобі про власний досвід. ;)
Причому перед відкриттям ощадного, якраз поточний мені менеджер відкривала.

Для чого в цигана ощадний під 0,25% якщо в Моєму банку під 2% і можна більше Фонду?

Вивчіть валютні позиціі обох банків.
І в цигана ставтесь до валютного депо як до безкоштовноі банківськоі ячейки.

из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:50

Кредитная карта "Мани на кармане легкая"
https://ru.otpbank.com.ua/privateclients/pay-cards/mnk/

Если я пополняю баланс своими средствами и беру наличку, то плачу 0.8%

Если я беру наличку из кредитных, а потом пополняю баланс в льготном периоде, то не плачу ничего.

Я верно понял замысел тарифного пакета?
Востаннє редагувалось Esq в Вів 15 тра, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:06

  Esq написав:Кредитная карта "Мани на кармане легкая"
https://bank.com.ua/ru/individuals/deposits/doxodnyj/

Если я пополняю баланс своими средствами и беру наличку, то плачу 0.8%

Если я беру наличку из кредитных, а потом пополняю баланс в льготном периоде, то не плачу ничего.

Я верно понял замысел тарифного пакета?

Посиланням не помилились?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:07

  Квесторе_поверніться написав:Посиланням не помилились?


Точно, поправил, спасибо.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:45

  Esq написав:Кредитная карта "Мани на кармане легкая"
https://ru.otpbank.com.ua/privateclients/pay-cards/mnk/

Если я пополняю баланс своими средствами и беру наличку, то плачу 0.8%

Если я беру наличку из кредитных, а потом пополняю баланс в льготном периоде, то не плачу ничего.

Я верно понял замысел тарифного пакета?

Ні.
Тривалість Пільгового періоду може коливатися від 52 до 55 днів, залежно від кількості календарних днів у розрахунковому циклі, протягом якого він діє та дати проведення операції Клієнтом. Діє тільки
для операцій, здійснених в торгівельній мережі та мережі Інтернет. Пільгова відсоткова ставка не застосовується до переказів коштів через OTP Smart, Visa Money transfer, Money send, а також через інші
ресурси, такі як my.alfabank.ua, liq pay та інші
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... 18/mnk.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:48

  Квесторе_поверніться написав:Пільгова відсоткова ставка не застосовується до...
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... 18/mnk.pdf


Спасибо!
Esq
 
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