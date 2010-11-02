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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:26
Stringer написав:
из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.
Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин
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