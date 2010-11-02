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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 609
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 609
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:26

  Stringer написав:из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.

Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин
MMM++
 
Повідомлень: 25
З нами з: 25.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 534535536537
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