Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:26
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:17
Re: ОТП БАНК
Добрий день!
В кого AutoCard від ОТП, можете будь-ласка перевірити, чи є у Вас сертифікати Сільпо у переліку подарунків? А то в мене раніше були, а тепер десь пропали і кількість балів показує неправильно. Мене цікавить чи це тільки у мене чи у всіх?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:20
все мгновеннный пожарки из кабины автокарда исчезли как и из кабины пшека
наверное после недавнего перпиливания каталога про кабину автокард забыли - про нее всегда забывают ... там цены даже были отличные от остальных кабин (дороже)
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