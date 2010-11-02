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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 609
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 609
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:26

  Stringer написав:из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.

Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:17

Re: ОТП БАНК

Добрий день!

В кого AutoCard від ОТП, можете будь-ласка перевірити, чи є у Вас сертифікати Сільпо у переліку подарунків? А то в мене раніше були, а тепер десь пропали і кількість балів показує неправильно. Мене цікавить чи це тільки у мене чи у всіх?
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:20

  Sirchyk написав:Добрий день!

В кого AutoCard від ОТП, можете будь-ласка перевірити, чи є у Вас сертифікати Сільпо у переліку подарунків? А то в мене раніше були, а тепер десь пропали і кількість балів показує неправильно. Мене цікавить чи це тільки у мене чи у всіх?


все мгновеннный пожарки из кабины автокарда исчезли как и из кабины пшека
наверное после недавнего перпиливания каталога про кабину автокард забыли - про нее всегда забывают ... там цены даже были отличные от остальных кабин (дороже)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:45

  MMM++ написав:
  Stringer написав:из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.

Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин

А меня в прошлом году, в день окончания срочного депозита, отправили "на послезавтра".
они даже под окончание срочных депозитов не держат валюту - вот где странность, если не сказать грубее.
а из своего сейфа любой может забрать любую сумму в любое время, а не только тот, кому повезло выцыганить полторушку
Stringer
 
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