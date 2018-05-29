RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:26

  Stringer написав:из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.

Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин
MMM++
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:17

Re: ОТП БАНК

Добрий день!

В кого AutoCard від ОТП, можете будь-ласка перевірити, чи є у Вас сертифікати Сільпо у переліку подарунків? А то в мене раніше були, а тепер десь пропали і кількість балів показує неправильно. Мене цікавить чи це тільки у мене чи у всіх?
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Sirchyk
 
Повідомлень: 65
З нами з: 17.03.12
Подякував: 200 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:20

  Sirchyk написав:Добрий день!

В кого AutoCard від ОТП, можете будь-ласка перевірити, чи є у Вас сертифікати Сільпо у переліку подарунків? А то в мене раніше були, а тепер десь пропали і кількість балів показує неправильно. Мене цікавить чи це тільки у мене чи у всіх?


все мгновеннный пожарки из кабины автокарда исчезли как и из кабины пшека
наверное после недавнего перпиливания каталога про кабину автокард забыли - про нее всегда забывают ... там цены даже были отличные от остальных кабин (дороже)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34331
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5452 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:45

  MMM++ написав:
  Stringer написав:из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.

Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин

А меня в прошлом году, в день окончания срочного депозита, отправили "на послезавтра".
они даже под окончание срочных депозитов не держат валюту - вот где странность, если не сказать грубее.
а из своего сейфа любой может забрать любую сумму в любое время, а не только тот, кому повезло выцыганить полторушку
Stringer
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:58

1. Відкрити поточний в ОТП смарт пише невідома помилка ;
Заявку на відкриття можна робити в неробочий час ?


Зображення


2. Смс на вхід можна відключити ? Банк страждає параноєю

3. Сервіс незадовільний обслуговують клієнтів стоячи ; після втб наче в конюшню потрапляєш.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7045
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:55

  Кочевник написав:Ну я тобі про власний досвід. ;)
Причому перед відкриттям ощадного, якраз поточний мені менеджер відкривала.

Досвід
У відділенні сказали платити 80 грн за кожний поточний при відкриті ощадного
При чому ощадний в доларах а рахунок сказали відкривати в гривні і доларах
Тобто 160 грн винь да полож
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7045
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 534535536537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nighthawk і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1505, 1506, 1507
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15065 2139228
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 22:13
lora
БМ БАНК 1 ... 490, 491, 492
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4915 790378
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 21:58
BBC
Альфа-Банк 1 ... 5648, 5649, 5650
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56496 7263219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 21:38
mksm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5366)
30.05.2018 00:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.