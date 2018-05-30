Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:26
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:17
Re: ОТП БАНК
Добрий день!
В кого AutoCard від ОТП, можете будь-ласка перевірити, чи є у Вас сертифікати Сільпо у переліку подарунків? А то в мене раніше були, а тепер десь пропали і кількість балів показує неправильно. Мене цікавить чи це тільки у мене чи у всіх?
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:20
все мгновеннный пожарки из кабины автокарда исчезли как и из кабины пшека
наверное после недавнего перпиливания каталога про кабину автокард забыли - про нее всегда забывают ... там цены даже были отличные от остальных кабин (дороже)
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:45
А меня в прошлом году, в день окончания срочного депозита, отправили "на послезавтра".
они даже под окончание срочных депозитов не держат валюту - вот где странность, если не сказать грубее.
а из своего сейфа любой может забрать любую сумму в любое время, а не только тот, кому повезло выцыганить полторушку
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:58
1. Відкрити поточний в ОТП смарт пише невідома помилка ;
Заявку на відкриття можна робити в неробочий час ?
2. Смс на вхід можна відключити ? Банк страждає параноєю
3. Сервіс незадовільний обслуговують клієнтів стоячи ; після втб наче в конюшню потрапляєш.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 29 тра, 2018 23:55
Досвід
У відділенні сказали платити 80 грн за кожний поточний при відкриті ощадного
При чому ощадний в доларах а рахунок сказали відкривати в гривні і доларах
Тобто 160 грн винь да полож
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:55
Відкрив сьогодні усе он-лайн безкоштовно
І відключив смс на вхід
Спасибі IMPRINTERу
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 30 тра, 2018 22:01
Re: ОТП БАНК
цей банк дозволяє відкривати нові рахунки (2620?) онлайн без пачпорта?
+50грн !
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