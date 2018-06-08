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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
179
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
76
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:26

  Stringer написав:из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.

Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:17

Re: ОТП БАНК

Добрий день!

В кого AutoCard від ОТП, можете будь-ласка перевірити, чи є у Вас сертифікати Сільпо у переліку подарунків? А то в мене раніше були, а тепер десь пропали і кількість балів показує неправильно. Мене цікавить чи це тільки у мене чи у всіх?
Дзвінок(СМС) на номер 565 - пожертва 5 грн Українській Армії.
Не будь байдужим - допоможи Своїй Країні!
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:20

  Sirchyk написав:Добрий день!

В кого AutoCard від ОТП, можете будь-ласка перевірити, чи є у Вас сертифікати Сільпо у переліку подарунків? А то в мене раніше були, а тепер десь пропали і кількість балів показує неправильно. Мене цікавить чи це тільки у мене чи у всіх?


все мгновеннный пожарки из кабины автокарда исчезли как и из кабины пшека
наверное после недавнего перпиливания каталога про кабину автокард забыли - про нее всегда забывают ... там цены даже были отличные от остальных кабин (дороже)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:45

  MMM++ написав:
  Stringer написав:из банковской ячейки в любой момент можно забрать валюту, а в отп даже 100 долларов не заберешь, не заказав за двое суток.

Странно, недавно полторушку забрал из кассы за 5 мин

А меня в прошлом году, в день окончания срочного депозита, отправили "на послезавтра".
они даже под окончание срочных депозитов не держат валюту - вот где странность, если не сказать грубее.
а из своего сейфа любой может забрать любую сумму в любое время, а не только тот, кому повезло выцыганить полторушку
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:58

1. Відкрити поточний в ОТП смарт пише невідома помилка ;
Заявку на відкриття можна робити в неробочий час ?


Зображення


2. Смс на вхід можна відключити ? Банк страждає параноєю

3. Сервіс незадовільний обслуговують клієнтів стоячи ; після втб наче в конюшню потрапляєш.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:55

  Кочевник написав:Ну я тобі про власний досвід. ;)
Причому перед відкриттям ощадного, якраз поточний мені менеджер відкривала.

Досвід
У відділенні сказали платити 80 грн за кожний поточний при відкриті ощадного
При чому ощадний в доларах а рахунок сказали відкривати в гривні і доларах
Тобто 160 грн винь да полож
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:55

Відкрив сьогодні усе он-лайн безкоштовно

І відключив смс на вхід
Спасибі IMPRINTERу
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:01

Re: ОТП БАНК

  Ukrainian написав:Відкрив сьогодні усе он-лайн безкоштовно


цей банк дозволяє відкривати нові рахунки (2620?) онлайн без пачпорта?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:33

Питання до адміністрації банку

А чи можна так зробити, щоб відсотки за акційним вкладом у відділенні «Наукове» (Львів, Наукова, 96а) нараховувались згідно угоди, в останній день місяця? А то відвідав відділення 7 червня – відсотки все ще не нараховані. І так регулярно, розпочинаючи з січня 2018. Звернувся до керівника відділення – а ви занадто часто до нас ходите, образилась)). Нарахували в ручному режимі. Отже, чи можна відсотки автоматично, без зайвих розмов, згідно умов угоди?
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:05

Re: ОТП БАНК

  Ihor Pavlovycz написав:А чи можна так зробити, щоб відсотки за акційним вкладом у відділенні «Наукове» (Львів, Наукова, 96а) нараховувались згідно угоди, в останній день місяця? А то відвідав відділення 7 червня – відсотки все ще не нараховані. І так регулярно, розпочинаючи з січня 2018. Звернувся до керівника відділення – а ви занадто часто до нас ходите, образилась)). Нарахували в ручному режимі. Отже, чи можна відсотки автоматично, без зайвих розмов, згідно умов угоди?

тут нет представителя этого банка, обращайтесь в КЦ
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velvet
 
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